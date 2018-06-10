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  • Кержаков: «Серия сборной России без побед? Ничего страшного. Товарищеские матчи ничего не значат!»

Кержаков: «Серия сборной России без побед? Ничего страшного. Товарищеские матчи ничего не значат!»

10 июня 2018, 23:56
13

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления россиян на чемпионате мира.

– Мы живем в счастливое время! Сложно было поверить, но главный футбольный турнир пройдет в России. И я уверен, что это будет лучший чемпионат мира в истории. Поскольку знаю, насколько готова страна, насколько много сил было вложено. Люди ждут праздника. Россия покажет всему миру, как она гостеприимна.

– Марсель Десайи считает, что главный залог успеха сборной России – остановить Салаха. Команда на это способна?

– В прошедшем сезоне сделать это вообще мало кому удавалось, но я верю в лучшее. Более того, уверен, что Россия выйдет из группы.

– Серия без побед не смущает?

– Ничего страшного. Все эти товарищеские матчи ничего не значат! На то они и подготовительные. Главный наш соперник не Салах, и даже не Уругвай, а мы сами. И все будет зависеть от первого матча. Это будет самый сложный матч.

14 июня сборная России сыграет с Саудовской Аравией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Кержаков Александр
Комментарии (13)
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a-rakhmatov
1528667358
Один Салах на поле не воин, а защита сборной России должна его остановить.
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serppion
1528673181
Товарищеские матчи многое значат! Сборная хоть иногда, но должна радовать болельщиков. А сейчас у нас, болел, полная безнадега, дикое презрение к стасику и огромное желание разогнать неумех от руководства сборной.
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kaa-71
1528683480
Будем надеяться, что для начала выйдем из группы
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ЮНик
1528683986
Настоящие футболисты-профессионалы и в товарняках полностью выкладываются, рубятся порой до крови, не жалея себя даже накануне ЧМ ( вчерашний матч французов). А с такой психологией: "Ничего страшного, товарищеские матчи ничего не значат" не удивительно, что скатились на 66 место в рейтинге ФИФА. Ниже всех команд-участниц. Зато по зарплатам в лидерах. Точнее, по ЗРЯПЛАТАМ... Нехорошо считать чужие деньги? Так они и для этих "звезд российского футбола" чужие. НЕ ЗАРАБОТАННЫЕ. Халявные...
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polt
1528701761
Если бы они ничего не значило их бы не проводили. Балабол. Это для наших неумех во главе с Черчесовым, товарные ничего не дают и не чему не учат.
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val-berezko
1528706287
Не будем душить сборную перед стартом.Бразилия из всех товарищеских проиграла всего один.Но это совсем не важно.
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panmon
1528716274
Салах - не такая большая проблема. мы постоянно пропускаем и без Салаха в команде соперника. Главное - забивать!!! сыграйте 4-4 с Египтом и все будут рады
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спанчес
1528718073
Марсель Десайи считает, что главный залог успеха сборной России – остановить Салаха. Команда на это способна? Да,но только надо срочно в течении трех дней натуролизовать рамоса
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zigbert
1528787395
Конечно многое будет зависеть от первой игры с Саудовской Аравией.
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