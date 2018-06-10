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    Кержаков: «Серия сборной России без побед? Ничего страшного. Товарищеские матчи ничего не значат!»

    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления россиян на чемпионате мира.

    – Мы живем в счастливое время! Сложно было поверить, но главный футбольный турнир пройдет в России. И я уверен, что это будет лучший чемпионат мира в истории. Поскольку знаю, насколько готова страна, насколько много сил было вложено. Люди ждут праздника. Россия покажет всему миру, как она гостеприимна.

    – Марсель Десайи считает, что главный залог успеха сборной России – остановить Салаха. Команда на это способна?

    – В прошедшем сезоне сделать это вообще мало кому удавалось, но я верю в лучшее. Более того, уверен, что Россия выйдет из группы.

    – Серия без побед не смущает?

    – Ничего страшного. Все эти товарищеские матчи ничего не значат! На то они и подготовительные. Главный наш соперник не Салах, и даже не Уругвай, а мы сами. И все будет зависеть от первого матча. Это будет самый сложный матч.

    14 июня сборная России сыграет с Саудовской Аравией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2018 23:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:09

      Конечно многое будет зависеть от первой игры с Саудовской Аравией.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 14:54

      Марсель Десайи считает, что главный залог успеха сборной России – остановить Салаха. Команда на это способна?
      Да,но только надо срочно в течении трех дней натуролизовать рамоса

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 июня 2018, 14:24

      Салах - не такая большая проблема. мы постоянно пропускаем и без Салаха в команде соперника. Главное - забивать!!! сыграйте 4-4 с Египтом и все будут рады

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > panmon 11 июня 2018, 14:55

      запомни мой прогноз россия-египед 0-4

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > спанчес 11 июня 2018, 15:52

      запомнил. в счете 0-4 проблема не с Салахом а с нашими нападающими

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июня 2018, 11:38

      Не будем душить сборную перед стартом.Бразилия из всех товарищеских проиграла всего один.Но это совсем не важно.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 июня 2018, 10:22

      Если бы они ничего не значило их бы не проводили. Балабол. Это для наших неумех во главе с Черчесовым, товарные ничего не дают и не чему не учат.

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 11 июня 2018, 05:26

      Настоящие футболисты-профессионалы и в товарняках полностью выкладываются, рубятся порой до крови, не жалея себя даже накануне ЧМ ( вчерашний матч французов). А с такой психологией: "Ничего страшного, товарищеские матчи ничего не значат" не удивительно, что скатились на 66 место в рейтинге ФИФА. Ниже всех команд-участниц. Зато по зарплатам в лидерах. Точнее, по ЗРЯПЛАТАМ... Нехорошо считать чужие деньги? Так они и для этих "звезд российского футбола" чужие. НЕ ЗАРАБОТАННЫЕ. Халявные...

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      Рейтинг: +915

      спанчес > ЮНик 11 июня 2018, 14:55

      уже на 70 месте

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 11 июня 2018, 05:18

      Будем надеяться, что для начала выйдем из группы

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 июня 2018, 02:26

      Товарищеские матчи многое значат! Сборная хоть иногда, но должна радовать болельщиков. А сейчас у нас, болел, полная безнадега, дикое презрение к стасику и огромное желание разогнать неумех от руководства сборной.

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > serppion 11 июня 2018, 14:57

      пердлагаю выбирать в псарринг-партнеры лихтенштейн и сомолоновы отсрова

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 июня 2018, 00:49

      Один Салах на поле не воин, а защита сборной России должна его остановить.

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