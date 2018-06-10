Кержаков: «Серия сборной России без побед? Ничего страшного. Товарищеские матчи ничего не значат!»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления россиян на чемпионате мира.

– Мы живем в счастливое время! Сложно было поверить, но главный футбольный турнир пройдет в России. И я уверен, что это будет лучший чемпионат мира в истории. Поскольку знаю, насколько готова страна, насколько много сил было вложено. Люди ждут праздника. Россия покажет всему миру, как она гостеприимна.

– Марсель Десайи считает, что главный залог успеха сборной России – остановить Салаха. Команда на это способна?

– В прошедшем сезоне сделать это вообще мало кому удавалось, но я верю в лучшее. Более того, уверен, что Россия выйдет из группы.

– Серия без побед не смущает?

– Ничего страшного. Все эти товарищеские матчи ничего не значат! На то они и подготовительные. Главный наш соперник не Салах, и даже не Уругвай, а мы сами. И все будет зависеть от первого матча. Это будет самый сложный матч.

14 июня сборная России сыграет с Саудовской Аравией.