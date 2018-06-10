Голкипер сборной Англии и «Бернли» может перейти в «Ливерпуль» за 15 миллионов

По информации The Sun, «Ливерпуль» интересуется вратарем «Бернли» Ником Попом. Трансфер может обойтись мерсисайдцам в 15 миллионов фунтов.

Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен укрепить вратарскую позицию в межсезонье. Вариант с трансфером Попа выгоднее, чем приобретение голкипера «Ромы» Алисона, которым также интересуется «Ливерпуль».

Фирмино – Алисону: «Переходи в «Ливерпуль» и помоги нам»