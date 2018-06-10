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    Голкипер сборной Англии и «Бернли» может перейти в «Ливерпуль» за 15 миллионов

    По информации The Sun, «Ливерпуль» интересуется вратарем «Бернли» Ником Попом. Трансфер может обойтись мерсисайдцам в 15 миллионов фунтов.

    Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен укрепить вратарскую позицию в межсезонье. Вариант с трансфером Попа выгоднее, чем приобретение голкипера «Ромы» Алисона, которым также интересуется «Ливерпуль».

    Фирмино – Алисону: «Переходи в «Ливерпуль» и помоги нам»

    Источник: The Sun

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    10.06.2018 23:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 июня 2018, 02:51

      Успешно стоял за Бернли с Ливерпулем последние 2 сезона - 1:2, 1:1, 1:2, 2:0, т.е. пропустил всего 5 в 4 матчах против супер-нападения Ливера. Подойдёт.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июня 2018, 00:27

      Возможно Клопп прав. Ник адаптирован к АПЛ, прогрессирует, получил вызов в сборную и в составе англичан будет на ЧМ. По деньгам намного дешевле Алисона. А то, что вратарскую позицию надо укреплять так и домохозяйки английские знают.

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