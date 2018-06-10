В Химках задержали школьника, который пытался сделать селфи с игроками сборной России

Школьник был пойман сотрудниками полиции, когда пытался сделать фотографию с футболистами сборной России. Об этом сообщает VistaNews.

13-летний учащийся школы олимпийского резерва Максим Мартемьянов перелез через забор тренировочной базы «Новогорск» в Химках, где национальная команда готовится к предстоящему чемпионату мира, но попал в руки правоохранительных органов.

Позже полиция отпустила мальчика, не найдя преступного умысла в поступке.