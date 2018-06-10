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    В Химках задержали школьника, который пытался сделать селфи с игроками сборной России

    Школьник был пойман сотрудниками полиции, когда пытался сделать фотографию с футболистами сборной России. Об этом сообщает VistaNews.

    13-летний учащийся школы олимпийского резерва Максим Мартемьянов перелез через забор тренировочной базы «Новогорск» в Химках, где национальная команда готовится к предстоящему чемпионату мира, но попал в руки правоохранительных органов.

    Позже полиция отпустила мальчика, не найдя преступного умысла в поступке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2018 20:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 11 июня 2018, 09:43

      Здравствуй, страна заборов,
      Страна охранников, страна ОМОНов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 08:51

      они ведь не знают его истинных намерений, тем более в свете большого негатива к сборной, а предлог просто сфотографироваться не прокатил))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 июня 2018, 06:55

      Пришлось сделать селфи с полицейскими.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 21:54

      Теперь еще дома от отца влетит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 июня 2018, 21:43

      Расслабились.Ни вышек с узкоглазыми солдатами,ни спирали Бруно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 июня 2018, 21:10

      Посягнул на вымирающий вид...на футболистов!!!)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 июня 2018, 20:35

      блин, нашел с кем делать селфи ... ладно, к аргентинцам полез бы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > mihail200606 10 июня 2018, 20:36

      к португалам пустили на тренировку всех желающих

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 10 июня 2018, 20:29

      Почему его отпустили? По законам раши ему надо было лет 9 строгого режима дать!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > BlackMurder 10 июня 2018, 20:33

      Уберегли от позора мальца

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Nerlinger 10 июня 2018, 20:35

      фамилию все-таки назвали, все таки опозорили

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 10 июня 2018, 20:27

      Бдительно охраняют нашу сборную: понимают, что народ при случае может задушить в объятиях своих любимцев.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 10 июня 2018, 20:22

      Засланный казачок, все планы на игры сборной хотел заснять.

      3
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