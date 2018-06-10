Муса – Гончаренко: «С днем рождения, человек с добрым сердцем»

Виктор Михайлович! Так держать! Пока за полтора сезона - максимальные результаты! В прошлом сезоне "Спартак" было не догнать, а "Зенит" догнали и обошли. В этом сезоне со стабильно играющим "Локо" и с проблемами с составом у ЦСКА соревноваться было сложно. Ну, и с "серебром" в последнем туре повезло. Это как награда за общее старание! Могли бы быть и третьими.
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса поздравил главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко с днем рождения. Белорусу исполнился 41 год.
«С днем рождения, человек с добрым сердцем», – написал Муса в инстаграме.
Муса в прошедшем сезоне провел в РФПЛ 10 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Гончаренко – Мусе: «Ты *****, что ли? Ты, *****, будешь сидеть на скамейке до конца жизни»