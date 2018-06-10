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    Муса – Гончаренко: «С днем рождения, человек с добрым сердцем»

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса поздравил главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко с днем рождения. Белорусу исполнился 41 год.

    «С днем рождения, человек с добрым сердцем», – написал Муса в инстаграме.

    Муса в прошедшем сезоне провел в РФПЛ 10 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

    Гончаренко – Мусе: «Ты *****, что ли? Ты, *****, будешь сидеть на скамейке до конца жизни»

    Источник: Instagram

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    10.06.2018 16:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июня 2018, 00:29

      Виктор Михайлович! Так держать! Пока за полтора сезона - максимальные результаты! В прошлом сезоне "Спартак" было не догнать, а "Зенит" догнали и обошли. В этом сезоне со стабильно играющим "Локо" и с проблемами с составом у ЦСКА соревноваться было сложно. Ну, и с "серебром" в последнем туре повезло. Это как награда за общее старание! Могли бы быть и третьими.

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      Рейтинг: +261

      salexeich 11 июня 2018, 00:22

      По белорусскому паспорту он - Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка, а по русски - Виктор Михайлович Гончаренко

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 июня 2018, 20:47

      ГАнчаренко.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 июня 2018, 18:25

      Добрый потому что на лавку до конца жизни не усадил?)))

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      Рейтинг: +208

      Vladislaf 10 июня 2018, 17:19

      Соккер ну когда ж перестанете "Гончаренко" писать? Он Ганчаренко, загляните на оф. сайт ЦСКА.

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      Рейтинг: +208

      Vladislaf > Vladislaf 10 июня 2018, 20:22

      Бомбардир) По привычке опечатался, сайт же когда-то образовался на базе Соккера

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Vladislaf 10 июня 2018, 20:58

      дело в том что на сайте цска тоже возможны опечатки

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Vladislaf 10 июня 2018, 21:30

      По-русски фамилия пишется Гончаренко, по-белорусски Ганчарэнка. Он сам объяснял, что и так и так можно

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 16:35

      Значит подействовали слова Гончаренко в адрес Мусы в лучшую сторону.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 июня 2018, 16:26

      гончаренко было 40, игнашевичу 38.. смешно чуть чуть) но ужились)

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 июня 2018, 16:17

      И как будто подтверждая слова Мусы о доброте Ганчаренко, Бомбардир приводит слова главного тренера ЦСКА о нигерийском футболисте

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