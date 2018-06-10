Муса – Гончаренко: «С днем рождения, человек с добрым сердцем»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса поздравил главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко с днем рождения. Белорусу исполнился 41 год.

«С днем рождения, человек с добрым сердцем», – написал Муса в инстаграме.

Муса в прошедшем сезоне провел в РФПЛ 10 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Гончаренко – Мусе: «Ты *****, что ли? Ты, *****, будешь сидеть на скамейке до конца жизни»