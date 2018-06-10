Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лопетеги: «Доволен, что матч с Тунисом был сложным»

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал исход товарищеского матча против Туниса (1:0). Игра состоялась в Краснодаре.

    «Нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах. Я рад, что игра была сложной, это нам поможет адаптироваться к чемпионату мира.

    Сборная Туниса заставила нас сыграть в высоком ритме. Также арбитры были довольно квалифицированными. Я остался с позитивным настроением», – сказал тренер.

    Испанцы на ЧМ-2018 сыграют в одной группе с португальцами, марокканцами и иранцами.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2018 08:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11