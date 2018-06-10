Лопетеги: «Доволен, что матч с Тунисом был сложным»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал исход товарищеского матча против Туниса (1:0). Игра состоялась в Краснодаре.

«Нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах. Я рад, что игра была сложной, это нам поможет адаптироваться к чемпионату мира.

Сборная Туниса заставила нас сыграть в высоком ритме. Также арбитры были довольно квалифицированными. Я остался с позитивным настроением», – сказал тренер.

Испанцы на ЧМ-2018 сыграют в одной группе с португальцами, марокканцами и иранцами.