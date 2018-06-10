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    Дешам: «В матче с США сборная Франции была недостаточно свежей»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал исход товарищеского матча против сборной США (1:1). Специалист отметил недостатки в физической подготовке.

    «Конечно, лучше было бы победить. Нам не хватало свежести, а соперник не оставлял свободных зон. Мы провели сложную неделю в плане нагрузок. Теперь сосредоточимся на игре с Австралией на ЧМ-2018», – сказал Дешам.

    Помимо австралийцев, в соперниках по группе у французов числятся перуанцы и датчане.

    Источник: Goal.com

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    10.06.2018 08:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +846

      sined1951 10 июня 2018, 12:56

      Игроки индивидуально сильные, но не было умной командной игры. Слишком много индивидуальных действий и поэтому такой результат.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 09:46

      Конечно на ЧМ Фрация заиграет в полную силу.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июня 2018, 09:32

      И какой свежести интересно узнать находит Дешам свою команду ?...

      0
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