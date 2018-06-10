Дешам: «В матче с США сборная Франции была недостаточно свежей»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал исход товарищеского матча против сборной США (1:1). Специалист отметил недостатки в физической подготовке.

«Конечно, лучше было бы победить. Нам не хватало свежести, а соперник не оставлял свободных зон. Мы провели сложную неделю в плане нагрузок. Теперь сосредоточимся на игре с Австралией на ЧМ-2018», – сказал Дешам.

Помимо австралийцев, в соперниках по группе у французов числятся перуанцы и датчане.