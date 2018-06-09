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    Азмун может стать игроком «Лацио»

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может стать игроком «Лацио».

    По информации Сittaceleste, итальянский клуб рассматривает иранца в качестве замены Фелипе Андерсону, которого хочет купить «Вест Хэм».

    Азмун мог стать игроком «Лацио» летом 2017 года, но римлян не устроили запрашиваемые российской стороной 20 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Азмун провел в РФПЛ 26 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2018 20:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 14 июня 2018, 14:10

      Удачи ему на Чемпионате Мира, хорошо выступит, дороже продадим. На эти деньги купим еще кого-нить. В рубине с результативностью не везет ему, может в другом месте заиграет. Даже если не заиграет, надо продавать пока дают хорошие деньги. С этим фэйр плэй сами купить не можем пока не заработаем!

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 11 июня 2018, 01:14

      всё зависит от от того, как себя покажет Азмун на чемпионате мира.

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 10 июня 2018, 23:41

      Ох, не надо бы... У Курбана Бекиевича заиграет точно! А там - не факт...
      Да и для Рубина потеря...
      Но Бердыеву виднее - пусть он решает!

      0
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      Рейтинг: +100732

      zigbert 10 июня 2018, 08:33

      Для Рубина это будет потеря.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июня 2018, 03:17

      Не хотелось бы, он нужен Бекиевичу, играет в основе, а там не известно что ожидает

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 9 июня 2018, 21:26

      Правильно пусть платят 20 млн евро и тогда берут его себе...
      + Рубин должен внести в пунт продажи если будет такое, чтобы иметь проценты с последующей продажи игрока из лацио

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус > ZenitGunner 9 июня 2018, 22:05

      Ну тотгда ответ Рубина должен быть "Идите нах*й"

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 июня 2018, 21:20

      Дешевле не отдавать!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 июня 2018, 21:18

      Рубину тяжело будет подняться без Азмуна...

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