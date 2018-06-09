Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может стать игроком «Лацио».

По информации Сittaceleste, итальянский клуб рассматривает иранца в качестве замены Фелипе Андерсону, которого хочет купить «Вест Хэм».

Азмун мог стать игроком «Лацио» летом 2017 года, но римлян не устроили запрашиваемые российской стороной 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Азмун провел в РФПЛ 26 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.