Погребняк: «Закрытие «Тосно» – позор для российского футбола. Но об этом было известно давно»

Позор для российского футбола это игроки вроде Погребняка, которые за полсотни игр забивают 1 гол и получают при этом баснословные деньги, а потом судятся с клубом из-за своей профнепригодности. Ты как мужик должен был сам уйти. Позор тебе, Паша Погребняк и всем таким же как ты!
Экс-нападающий «Тосно» Павел Погребняк назвал позором закрытие клуба из Ленинградской области.
Сегодня стало известно, что тосненцы прекратили свое существование из-за проблем с деньгами.
«Конечно, это плохая реклама для нашего футбола, позор. А то, что клуб закрывается, это не удивило. Это давно было известно, что он закроется», – сказал Погребняк.
В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России.