Погребняк: «Закрытие «Тосно» – позор для российского футбола. Но об этом было известно давно»

Экс-нападающий «Тосно» Павел Погребняк назвал позором закрытие клуба из Ленинградской области.

Сегодня стало известно, что тосненцы прекратили свое существование из-за проблем с деньгами.

«Конечно, это плохая реклама для нашего футбола, позор. А то, что клуб закрывается, это не удивило. Это давно было известно, что он закроется», – сказал Погребняк.

В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России.