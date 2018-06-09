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    Погребняк: «Закрытие «Тосно» – позор для российского футбола. Но об этом было известно давно»

    Экс-нападающий «Тосно» Павел Погребняк назвал позором закрытие клуба из Ленинградской области.

    Сегодня стало известно, что тосненцы прекратили свое существование из-за проблем с деньгами.

    «Конечно, это плохая реклама для нашего футбола, позор. А то, что клуб закрывается, это не удивило. Это давно было известно, что он закроется», – сказал Погребняк.

    В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 17:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 июня 2018, 10:27

      Позор для российского футбола это игроки вроде Погребняка, которые за полсотни игр забивают 1 гол и получают при этом баснословные деньги, а потом судятся с клубом из-за своей профнепригодности. Ты как мужик должен был сам уйти. Позор тебе, Паша Погребняк и всем таким же как ты!

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июня 2018, 20:47

      позор будет со сборной в июне.. тосно жалко. и амкар тоже. но если денег нет, то что поделать..
      по поводу каждого клуба ходить к путину?
      другие клубы займут их место...

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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 20:15

      Все к тому шло . Жаль Тосно.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 9 июня 2018, 19:46

      Причем тут наш футбол? Кто этот дебил, который открывал однодневный проект "Тосно"??? Просто деньги отмыл и свалил.

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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июня 2018, 17:19

      И никто ничего не хочет с этим делать. Сидят, лимит туда-сюда вертят. 6 россиян, 7 россиян, снова 6. Так и везде у нас в стране. За что зарплату получают?..

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