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    Гуардадо: «Вечеринка с проститутками? Мы обычные люди и вне поля можем делать все, что захотим»

    Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал информацию о вечеринке с 30 проститутками после товарищеского поединка против Шотландии (1:0), который состоялся 6 июня.

    Ранее сообщалось, что 10 футболистов мексиканской команды провели время в компании трех десятков эскорт-моделей. Это вызвало большой резонанс в СМИ.

    «Мы не только футболисты, но и простые люди. Поэтому за пределами футбольного поля можем делать все, что захотим. Не думаю, что это можно считать нарушением дисциплины», – сказал Гуардадо

    Источник: Le Figaro

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    09.06.2018 13:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 17:54

      это верно, но значит инцидент все таки был))

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 июня 2018, 14:57

      все правильно! мексиканцы что то могут а не то что наши убогие кривоногие рукопомойники !

      3
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 9 июня 2018, 14:23

      А наши тока шампанское могут выпить))))до девушек, тем более экскортниц да в таком кол-ве сил не остается))))) они ведь "пашут" на поле, как волки)))))

      6
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      Рейтинг: +118

      clozzi > snaiper1989 9 июня 2018, 14:24

      они просто им гол забить не смогут:)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > snaiper1989 9 июня 2018, 14:48

      Ты то от куда знаешь?) тебя ***** что ли))) уверенный такой)

      0
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      Рейтинг: +118

      clozzi 9 июня 2018, 14:16

      Мексика с девушками отдыхает, а Португалам с рукой посоветовали чаще встречаться :)

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > clozzi 9 июня 2018, 14:23

      Нашим с лысым муфлоном!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > clozzi 9 июня 2018, 14:46

      Ну да. С Дунькой кулаковой, ладошкиной сестра.

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 9 июня 2018, 14:16

      Воистину.

      0
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      Рейтинг: +96

      isbagty 9 июня 2018, 14:07

      Да всё норм, по*бались и молодцы, ни каких проблем, вы хотя бы еще и в футбол играть умеете.

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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июня 2018, 14:04

      Никому неинтересно, люди вы, не люди. Мужчины, не мужчины. Журналюхам надо побольше грязи развести, вот и все. Им нет дела до того, что каждый свою личную жизнь устраивает так, как считает нужным.

      1
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 9 июня 2018, 14:03

      Жмите палец вверх те, кто не осуждает, а тупо завидуеут, и сам бы по первому зову поучаствовал в вечеринке с 30 моделями.

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      Рейтинг: +24996

      bset > PUZIAKA 9 июня 2018, 14:05

      Согласен. Но слишком явное попрошайничество лайков) Так что воздержусь от пальцев вверх)

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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA > bset 9 июня 2018, 14:13

      А я тебе поставлю)

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