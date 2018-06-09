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  • Гуардадо: «Вечеринка с проститутками? Мы обычные люди и вне поля можем делать все, что захотим»

Гуардадо: «Вечеринка с проститутками? Мы обычные люди и вне поля можем делать все, что захотим»

9 июня 2018, 13:59
14

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал информацию о вечеринке с 30 проститутками после товарищеского поединка против Шотландии (1:0), который состоялся 6 июня.

Ранее сообщалось, что 10 футболистов мексиканской команды провели время в компании трех десятков эскорт-моделей. Это вызвало большой резонанс в СМИ.

«Мы не только футболисты, но и простые люди. Поэтому за пределами футбольного поля можем делать все, что захотим. Не думаю, что это можно считать нарушением дисциплины», – сказал Гуардадо

Источник: Le Figaro
Чемпионат мира Мексика Гуардадо Андрес
Комментарии (14)
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PUZIAKA
1528542224
Жмите палец вверх те, кто не осуждает, а тупо завидуеут, и сам бы по первому зову поучаствовал в вечеринке с 30 моделями.
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bset
1528542274
Никому неинтересно, люди вы, не люди. Мужчины, не мужчины. Журналюхам надо побольше грязи развести, вот и все. Им нет дела до того, что каждый свою личную жизнь устраивает так, как считает нужным.
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isbagty
1528542471
Да всё норм, по*бались и молодцы, ни каких проблем, вы хотя бы еще и в футбол играть умеете.
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vladik12
1528542994
Воистину.
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clozzi
1528542995
Мексика с девушками отдыхает, а Португалам с рукой посоветовали чаще встречаться :)
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snaiper1989
1528543381
А наши тока шампанское могут выпить))))до девушек, тем более экскортниц да в таком кол-ве сил не остается))))) они ведь "пашут" на поле, как волки)))))
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dinar7777dinar
1528545433
все правильно! мексиканцы что то могут а не то что наши убогие кривоногие рукопомойники !
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OfaZavr
1528556059
это верно, но значит инцидент все таки был))
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