Гуардадо: «Вечеринка с проститутками? Мы обычные люди и вне поля можем делать все, что захотим»

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал информацию о вечеринке с 30 проститутками после товарищеского поединка против Шотландии (1:0), который состоялся 6 июня.

Ранее сообщалось, что 10 футболистов мексиканской команды провели время в компании трех десятков эскорт-моделей. Это вызвало большой резонанс в СМИ.

«Мы не только футболисты, но и простые люди. Поэтому за пределами футбольного поля можем делать все, что захотим. Не думаю, что это можно считать нарушением дисциплины», – сказал Гуардадо