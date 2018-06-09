Салах сфотографировался в коньках. Игрок продолжает восстанавливаться от травмы

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах продолжает восстановление после повреждения плеча, полученного в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

В своем инстаграме футболист выложил фотографию, на которой он стоит на коньках.

Ранее форвард был включен в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира. Ожидается, что он сможет выйти на поле в поединке первого тура группового этапа с Уругваем, который состоится 15 июня.