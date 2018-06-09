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    Салах сфотографировался в коньках. Игрок продолжает восстанавливаться от травмы

    Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах продолжает восстановление после повреждения плеча, полученного в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

    В своем инстаграме футболист выложил фотографию, на которой он стоит на коньках.

    Ранее форвард был включен в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира. Ожидается, что он сможет выйти на поле в поединке первого тура группового этапа с Уругваем, который состоится 15 июня.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    09.06.2018 12:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +833

      Sola 9 июня 2018, 22:04

      Так он в кроссовках, а не коньках. Что за бред?
      Тем более не на льду он, а на ковролине, в комнате.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +844

      lejnin 9 июня 2018, 14:04

      а по-моему он просто подпрыгнул, или коньки прозрачные, не могу разглядеть )))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июня 2018, 12:31

      С невосстановленным плечом идти на коньках кататься как-то глупо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > bset 9 июня 2018, 13:09

      а он не пойдет кататься, он просто сфоткаться, в Египте не очень много льда, а коньков еще меньше, вот он и решил эдакую диковинку одеть))

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 12:22

      буквально 2 часа назад я предлагал одеть футболистов сборной россии в конькобежную форму и на тебе. Я заметил, иностранные футболисты читают бомбардир и комментарии и используют умные идеи. Поэтому и успешнее наших играют

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 июня 2018, 12:17

      В хоккее ему не только плечо , но и все остальные кости переломают .....

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