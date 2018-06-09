«Реал» предложил Роналду контракт с зарплатой 32,5 миллиона в год. Это меньше, чем у Месси и Неймара

Руководство «Реала» предложило нападающему Криштиану Роналду улучшенный контракт. Зарплата португальца по нему составит 32,5 миллиона евро в год (25 миллионов – основная сумма, остальное – бонусы).

Ранее сообщалось, что игрок не покинет команду, если будет зарабатывать больше Лионеля Месси и Неймара. Предложенные условия не соответствуют запросам футболиста.

Роналду хочет получить от «Реала» контракт до 2024 года с зарплатой 75 миллионов в год.