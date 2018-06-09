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    «Реал» предложил Роналду контракт с зарплатой 32,5 миллиона в год. Это меньше, чем у Месси и Неймара

    Руководство «Реала» предложило нападающему Криштиану Роналду улучшенный контракт. Зарплата португальца по нему составит 32,5 миллиона евро в год (25 миллионов – основная сумма, остальное – бонусы).

    Ранее сообщалось, что игрок не покинет команду, если будет зарабатывать больше Лионеля Месси и Неймара. Предложенные условия не соответствуют запросам футболиста.

    Роналду хочет получить от «Реала» контракт до 2024 года с зарплатой 75 миллионов в год.

    Источник: Cadena Cope

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    09.06.2018 09:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 июня 2018, 17:04

      это жеж в неделю почти полтора мильона)))) ЕВРО))) наверно для правнуков заработать хочет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 16:48

      Неприятно когда Месси и Неймар получают больше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 9 июня 2018, 14:05

      6 миллионов рублей в день! куда их девать..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июня 2018, 11:48

      Капризулька не согласится..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 9 июня 2018, 11:27

      современный футбол как улица красных фонарей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 9 июня 2018, 10:22

      Гель на голове не треснет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июня 2018, 09:23

      Отсутствием аппетита Роналду не страдает. В 33 года требовать длительный контракт с умопомрачительной личкой...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 9 июня 2018, 09:22

      Мостовой,ты нормальный?Убери свою конченую рекламу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 9 июня 2018, 09:21

      наплачет,шлюха.

      -2
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