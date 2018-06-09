Салах: «В финале Лиги чемпионов против «Реала» я испытал худший момент в карьере»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих ощущениях после получения травмы в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3). По словам египтянина, это был худший момент в карьере.

«Это было страшно. В какое-то мгновение я подумал: чемпионат мира-2018 пройдет мимо меня. Это худшее мгновение в карьере», – сказал египтянин.

Сборная Египта – соперник сборной России по групповому этапу ЧМ-2018.