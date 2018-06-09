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    Салах: «В финале Лиги чемпионов против «Реала» я испытал худший момент в карьере»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих ощущениях после получения травмы в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3). По словам египтянина, это был худший момент в карьере.

    «Это было страшно. В какое-то мгновение я подумал: чемпионат мира-2018 пройдет мимо меня. Это худшее мгновение в карьере», – сказал египтянин.

    Сборная Египта – соперник сборной России по групповому этапу ЧМ-2018.

    Источник: Marca

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    09.06.2018 08:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 9 июня 2018, 11:30

      Выздоравливай!!!И так много отличных игроков не сыграет на ЧМ....Удачи на турнире, но не с нашей сборной))))

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 июня 2018, 11:24

      Да

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 09:13

      если хорошо египед сыграет опять на рамоса попа даешь в 1-8

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