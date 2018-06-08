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  • «Спартак» не намерен расставаться с Рошей. В новом сезоне клуб предоставит форварду больше игрового времени

«Спартак» не намерен расставаться с Рошей. В новом сезоне клуб предоставит форварду больше игрового времени

8 июня 2018, 17:29
7

Нападающий «Спартака» Педро Роша не покинет клуб этим летом.

Как сообщает Сentralesporte, вчера 23-летний футболист вместе со своим агентом побывал в офисе «Гремио». Темой разговора было возможное возвращение игрока в команду. Однако сегодня красно-белые известили все заинтересованные стороны, включая «Крузейро», что форвард никуда не уйдет. С ним связывают планы в новом сезоне, и ему будет предоставлено больше игрового времени.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года. В минувшей кампании он принял участие в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Гремио Роша Педро
Комментарии (7)
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VVM1964
1528469057
Ну и правильно , потенциал у него есть , надеюсь в следующем сезоне раскроется полностью .
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oyabun
1528469899
Что ж, мы будет только рады если Роша наконец заиграет у нас как минимум в соответствии со свое трансферной ценой при переходе в Спартак.
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Кинстифа
1528471624
вместо Квинси видимо будет... Надеюсь заиграет
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Мары
1528472232
Как я и говорил Роше найдут место. Парень реально талантлив и не раскрыл своего потенциала даже на тридцать процентов. Удачи.
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OfaZavr
1528474681
правильно, вот и посмотрим как он себя проявит при большем доверии и времени на поле.
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nik55
1528476210
все правильно---он заиграет 100 процентов
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zigbert
1528482963
Будем надеяться что заиграет.
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