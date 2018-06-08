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    «Спартак» не намерен расставаться с Рошей. В новом сезоне клуб предоставит форварду больше игрового времени

    Нападающий «Спартака» Педро Роша не покинет клуб этим летом.

    Как сообщает Сentralesporte, вчера 23-летний футболист вместе со своим агентом побывал в офисе «Гремио». Темой разговора было возможное возвращение игрока в команду. Однако сегодня красно-белые известили все заинтересованные стороны, включая «Крузейро», что форвард никуда не уйдет. С ним связывают планы в новом сезоне, и ему будет предоставлено больше игрового времени.

    Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года. В минувшей кампании он принял участие в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2018 17:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 21:36

      Будем надеяться что заиграет.

      3
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      Рейтинг: +8026

      nik55 8 июня 2018, 19:43

      все правильно---он заиграет 100 процентов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 19:18

      правильно, вот и посмотрим как он себя проявит при большем доверии и времени на поле.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 июня 2018, 18:37

      Как я и говорил Роше найдут место.
      Парень реально талантлив и не раскрыл своего потенциала даже на тридцать процентов.
      Удачи.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 8 июня 2018, 18:27

      вместо Квинси видимо будет... Надеюсь заиграет

      4
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 8 июня 2018, 17:58

      Что ж, мы будет только рады если Роша наконец заиграет у нас как минимум в соответствии со свое трансферной ценой при переходе в Спартак.

      8
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