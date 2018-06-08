«Спартак» не намерен расставаться с Рошей. В новом сезоне клуб предоставит форварду больше игрового времени

Нападающий «Спартака» Педро Роша не покинет клуб этим летом.

Как сообщает Сentralesporte, вчера 23-летний футболист вместе со своим агентом побывал в офисе «Гремио». Темой разговора было возможное возвращение игрока в команду. Однако сегодня красно-белые известили все заинтересованные стороны, включая «Крузейро», что форвард никуда не уйдет. С ним связывают планы в новом сезоне, и ему будет предоставлено больше игрового времени.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года. В минувшей кампании он принял участие в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.