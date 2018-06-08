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    Конте отказался возглавить «Реал»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался от возможности возглавить «Реала».

    Итальянец недоволен стремлением руководства синих найти ему замену, сначала не уволив его. Он неохотно уходит в отставку за год до окончания срока его действующего контракта.

    После ухода Зинедина Зидана из мадридского клуба, «Реал» включил Конте с свой шорт-лист. Тем не менее, специалист не уверен, что нынешний состав сливочных примет его интенсивные тренерские методы.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    08.06.2018 15:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 июня 2018, 14:55

      как будто его хотели видеть в реале ))))) автобусник иди тренируй туринский икарус !

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 9 июня 2018, 10:27

      Прав Контэ, разок поддаст на тренировке ком-нибудь и плач понесется. Рационально рассудил.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 20:59

      Его можно понять, с Конте сразу потребуют результат.

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 8 июня 2018, 19:06

      Хотят тренировать клуб , а не чтобы судьи помогали победить)
      Если отдохнуть,то можно.
      А так потерянные годы.

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 8 июня 2018, 18:55

      Респект и уважуха. Есть люди, которые просто хотят поработать, а не тупо бабло распихать по карманам.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 июня 2018, 18:25

      От не благодарных руководства Реала не кто не хочет брат команду и погубит карьеру.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 июня 2018, 16:45

      Бомбардир, у вас опечатки в каждой новости! Что там - слепой егэшник за пультом чтоли?

      Сделайте нормальное превью участников ЧМ, хватит выкладывать херню !!!

      П.С. у конкурентов превью ещё не по всем командам, надеюсь на вас.

      4
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 8 июня 2018, 15:57

      Да видимо все понимают что Реал в четвёртый раз подряд не выиграет турнир....

      1
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      Рейтинг: +204

      D A N I L 8 июня 2018, 15:52

      Видать, не все так сладко в сливочном королевстве. Хорошие тренера не выстраиваются в очередь с портфолио))

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > D A N I L 8 июня 2018, 16:07

      боятся высокого спроса, плюс видят что зидан сам ушел... знают что не дурак, и нафиг сюда кому-то лезть.. Тут даже 4-ой лч подряд мало будет, и уволят все-равно,

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