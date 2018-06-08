Конте отказался возглавить «Реал»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался от возможности возглавить «Реала».

Итальянец недоволен стремлением руководства синих найти ему замену, сначала не уволив его. Он неохотно уходит в отставку за год до окончания срока его действующего контракта.

После ухода Зинедина Зидана из мадридского клуба, «Реал» включил Конте с свой шорт-лист. Тем не менее, специалист не уверен, что нынешний состав сливочных примет его интенсивные тренерские методы.