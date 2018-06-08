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    Клюйверт обойдется «Роме» в 20 миллионов

    Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт может оказаться в итальянской Серии А этим летом, сообщает Sky Sports Italia.

    В его услугах заинтересована «Рома». Столичный клуб готов заплатить за 19-летнего голландца 20 миллионов евро, в том числе около 5 миллионов евро в виде бонусов. Сам футболист подпишет пятилетний контракт со столичным клубом, по которому он будет зарабатывать 1,4 миллиона евро в год.

    В прошедшем сезоне форвард провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забив в них 11 голов и сделав пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2018 11:16
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