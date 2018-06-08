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    Тренер «Спартака» Рианчо: «Большая честь быть частью команды Шевченко»

    Новый тренер «Спартака» Рауль Рианчо поблагодарил тренерский штаб и фанатов сборной Украины за поддержку.

    «Хочу поблагодарить поклонников за уважение, которое они проявили ко мне, и любовь, которую они мне дали. И особенно я хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко за то, что он дал мне возможность работать вместе. Для меня была большая честь стать частью его команды.

    Отдельная благодарность всем людям, которые работали со мной в течение этого двухлетнего периода. Большое спасибо за вашу помощь и ваш профессионализм», – сказал Рианчо.

    Накануне стало известно, что в тренерский штаб «Спартака» вошли Рауль Рианчо и Висенте Гомес. Трудовой договор с испанцами рассчитан на один сезон.

    Источник: ФФУ

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    08.06.2018 06:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 июня 2018, 17:36

      уверены с такими людьми всё сработается в хорошую сторону

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 17:24

      По его действиям видно что человек воспитанный.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 8 июня 2018, 13:43

      уважительно о партнерах и игроках. Приятно иметь дело с такими людьми.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 8 июня 2018, 11:58

      Достойно. Молодец!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 июня 2018, 09:40

      Молодец.Где бы ты не работал, уважай чувства многих кто болеет за клуб.
      Тогда Дзюбой точно не станешь.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июня 2018, 08:31

      Спартак оформил осторожный трудовой договор с испанцами и вот
      это правильно. А за год будет видно, что они из себя представляют
      для команды.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Kokiletz 8 июня 2018, 08:24

      Скажите ему пожалуйста что Шевченко перешёл в Милан с Украины а не с России

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