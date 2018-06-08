Тренер «Спартака» Рианчо: «Большая честь быть частью команды Шевченко»

Новый тренер «Спартака» Рауль Рианчо поблагодарил тренерский штаб и фанатов сборной Украины за поддержку.

«Хочу поблагодарить поклонников за уважение, которое они проявили ко мне, и любовь, которую они мне дали. И особенно я хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко за то, что он дал мне возможность работать вместе. Для меня была большая честь стать частью его команды.

Отдельная благодарность всем людям, которые работали со мной в течение этого двухлетнего периода. Большое спасибо за вашу помощь и ваш профессионализм», – сказал Рианчо.

Накануне стало известно, что в тренерский штаб «Спартака» вошли Рауль Рианчо и Висенте Гомес. Трудовой договор с испанцами рассчитан на один сезон.