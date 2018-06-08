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  • Полузащитник «Фиорентины» может перейти в «Спартак» свободным агентом

Полузащитник «Фиорентины» может перейти в «Спартак» свободным агентом

8 июня 2018, 01:55
11

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» интересуется полузащитником «Фиорентины» Миланом Баделем.

Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня. В переходе заинтересован главный тренер москвичей Массимо Каррера. «Спартак» уже сделал предложение хорватскому игроку, но пока хавбек не принял решения.

Бадель будет выступать в составе сборной Хорватии на ЧМ и собирается решить с будущим после турнира.

В 29 матчах Серии А Бадель забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Хорватия Спартак Фиорентина Бадель Милан
Комментарии (11)
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КЭТиК
1528429858
Неужели и Спартаку халява обломится?
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RedWhiteFans2
1528430832
Вся халява уйдет в з.п. Кто в РФ просто так поедет?
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Опорник84
1528432409
Ну если только кинут хорошую зарплату, то все может быть!
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Dmitriy.Rosso
1528436053
С такой статистикой можно и Давыдова из фнл вызвать.
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Мары
1528440216
Кстати это именно Массимо перетащил Фернандо и Луиса в Спартак. И так же тут народ носы морщил и чем закончилось все знают. Так что стоит помолчать.Тем более , что Базель уже давно в шорт лист Спартака входит.Значит не просто так.
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OfaZavr
1528442503
ну поглядим за дальнейшим развитием ситуации, если не утка то последует продолжение)
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zigbert
1528466822
В сборную просто так не возьмут.
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