Полузащитник «Фиорентины» может перейти в «Спартак» свободным агентом

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» интересуется полузащитником «Фиорентины» Миланом Баделем.

Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня. В переходе заинтересован главный тренер москвичей Массимо Каррера. «Спартак» уже сделал предложение хорватскому игроку, но пока хавбек не принял решения.

Бадель будет выступать в составе сборной Хорватии на ЧМ и собирается решить с будущим после турнира.

В 29 матчах Серии А Бадель забил два гола и отдал одну голевую передачу.