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    Полузащитник «Фиорентины» может перейти в «Спартак» свободным агентом

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» интересуется полузащитником «Фиорентины» Миланом Баделем.

    Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня. В переходе заинтересован главный тренер москвичей Массимо Каррера. «Спартак» уже сделал предложение хорватскому игроку, но пока хавбек не принял решения.

    Бадель будет выступать в составе сборной Хорватии на ЧМ и собирается решить с будущим после турнира.

    В 29 матчах Серии А Бадель забил два гола и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Twitter

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    08.06.2018 01:55
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 17:07

      В сборную просто так не возьмут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 10:21

      ну поглядим за дальнейшим развитием ситуации, если не утка то последует продолжение)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 июня 2018, 09:43

      Кстати это именно Массимо перетащил Фернандо и Луиса в Спартак.
      И так же тут народ носы морщил и чем закончилось все знают.
      Так что стоит помолчать.Тем более , что Базель уже давно в шорт лист Спартака входит.Значит не просто так.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Мары 9 июня 2018, 02:44

      Тем более,что Базель эт футбольный клуб.Ты не редактор Бомбардира случайно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 8 июня 2018, 08:34

      С такой статистикой можно и Давыдова из фнл вызвать.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Dmitriy.Rosso 8 июня 2018, 14:36

      В опорную зону нужен игрок который забивает голы ? У него не за умение забивать цена 13 лямов а за умения отбора. Написать бред смотрю проще чем глянуть позицию игрока смотрю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 8 июня 2018, 08:18

      В 29 матчах Серии А Базель забил два гола и отдал одну голевую передачу.
      Бомбардир в своём репертуаре))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Yurok161 8 июня 2018, 14:33

      Он опорник алё

      0
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > кузнецов артем 9 июня 2018, 02:36

      Читай внимательнее алЁ

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Yurok161 9 июня 2018, 09:45

      Что прочитать ? Там написано полузащитник, у тебя ума не хватает понять что они не только атакующей направленности ?

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > кузнецов артем 9 июня 2018, 11:19

      У тебя ума не хватает понять,что Бадель полузащитник,а Базель футбольный клуб!!Дурень,к врачу сходи,если с глазами туго.Если все же до тебя дойдет,то перечитай еще раз мой первый комент и попробуй задействовать свою единственную извилину на этом моменте-"Бомбардир в своём репертуаре))".

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Yurok161 9 июня 2018, 13:29

      А понял, это был туповатый юмор, в стиле если кто то сделал опечатку, надо обязательно этим воспользоваться...

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > кузнецов артем 9 июня 2018, 13:32

      Точно!Но туповатый он для олухов,которые в глаза долбятся.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 июня 2018, 07:33

      Ну если только кинут хорошую зарплату, то все может быть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 июня 2018, 07:07

      Вся халява уйдет в з.п. Кто в РФ просто так поедет?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 8 июня 2018, 06:50

      Неужели и Спартаку халява обломится?

      2
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