«Боруссия» Д подписала полузащитника «Вердера» за 20 миллионов 

«Боруссия» Д объявила о трансфере полузащитника «Вердера» Томаса Делэни.

По информации Bild, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2022 года.

В прошедшем сезоне Делэни провел 32 матча в чемпионате Германии. Он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.