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    «Боруссия» Д подписала полузащитника «Вердера» за 20 миллионов 

    «Боруссия» Д объявила о трансфере полузащитника «Вердера» Томаса Делэни.

    По информации Bild, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2022 года.

    В прошедшем сезоне Делэни провел 32 матча в чемпионате Германии. Он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    07.06.2018 22:41
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 8 июня 2018, 07:36

      Очень крутой игрок за сравнительно небольшие деньги. Один из лидеров сборной Дании.
      Поздравляю болельщиков Дортмунда! Не пожалеете!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 7 июня 2018, 22:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Открою маленькую тайну он полузащитник

      -38
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