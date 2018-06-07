«Боруссия» Д подписала полузащитника «Вердера» за 20 миллионов 

Очень крутой игрок за сравнительно небольшие деньги. Один из лидеров сборной Дании.
Поздравляю болельщиков Дортмунда! Не пожалеете!
«Боруссия» Д объявила о трансфере полузащитника «Вердера» Томаса Делэни.
По информации Bild, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2022 года.
В прошедшем сезоне Делэни провел 32 матча в чемпионате Германии. Он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
«Ich verspreche, dass ich immer mit viel Herz spielen werde und freue mich schon extrem auf die sportliche Herausforderung beim BVB und darauf, im schwarzgelben Trikot hoffentlich den ein oder anderen Titel zu gewinnen.»— Borussia Dortmund (@BVB) 7 июня 2018 г.
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#Delaney2022 pic.twitter.com/4hsyiBISf1