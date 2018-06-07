Агент Роши: «Уход из «Спартака»? Есть интерес со стороны многих зарубежных клубов»

Хэмилтон Бернард, агент форварда «Спартака» Педро Роши, высказался о будущем своего клиента.

«Будущее Педро Роши в «Спартаке» станет понятно после 15 июня. Сейчас он находится в отпуске. На данный момент он хочет играть в «Спартаке». Остальное надо спрашивать у клуба.

Но к моему клиенту есть интерес со стороны многих команд. Российские клубы в их число не входят», – сказал Бернард.

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