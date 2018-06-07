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    Агент Роши: «Уход из «Спартака»? Есть интерес со стороны многих зарубежных клубов»

    Хэмилтон Бернард, агент форварда «Спартака» Педро Роши, высказался о будущем своего клиента.

    «Будущее Педро Роши в «Спартаке» станет понятно после 15 июня. Сейчас он находится в отпуске. На данный момент он хочет играть в «Спартаке». Остальное надо спрашивать у клуба.

    Но к моему клиенту есть интерес со стороны многих команд. Российские клубы в их число не входят», – сказал Бернард.

    Вице-президент «Гремио»: «Не исключаю возвращения Роши, но пока это лишь слухи»

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2018 21:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 16:15

      Игрок техничный и в некоторых эпизодах ,ему чуть не везет.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 09:54

      думаю пока не стоит с ним расставаться ведь не известно уйдет Квинси или нет, да и новый сезон должен стать определяющий для него, проявит себя или нет.

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 июня 2018, 08:06

      Попробовать поставить в состав можно будет несколько раз, но меня не убедил. Ни по скорости, ни по технике, ни по пониманию игры. Ни о чём.

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 8 июня 2018, 07:59

      Не для того 12 лимонов платили что бы так просто отпустить! Да и как он мог себя проявить если ему практически игрового времени не давали! Продадут Промеса а может и Зе и место в составе появится!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 8 июня 2018, 07:39

      Будет жаль если уйдёт .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 8 июня 2018, 07:26

      должен заиграть обязательно

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 8 июня 2018, 00:21

      Футболист хороший, не успел адаптироваться.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июня 2018, 23:34

      Ни надо ни куда парню уходить.Мы ещё не знаем уйдёт Квинси или нет.Если уйдёт, будет замена.Пусть пока и не полноценная,но через игру наберёт форму как в Гремио.

      7
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 июня 2018, 22:11

      Отдать бы в аренду куда нить в рфпл например в Динамо или Урал

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 7 июня 2018, 22:06

      Видимо, он имеет в виду "Авангард" из Краматорска.

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