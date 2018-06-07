Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Новичок «МЮ» Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред получил травму во время тренировка национальной команды.

    Фред получил травму лодыжки после подката хавбека Каземиро и не принял дальнейшего участия в тренировке.

    В воскресенье Бразилия сыграет в товарищеском матче против Австрии.

    Трансфер Фреда в «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим в истории Украины

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2018 20:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 июня 2018, 20:50

      подкат ценою в 60 лямов евро :) хотя не увидел там чего-то супер серьёзного, к ЧМ восстановится

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11