Новичок «МЮ» Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред получил травму во время тренировка национальной команды.

Фред получил травму лодыжки после подката хавбека Каземиро и не принял дальнейшего участия в тренировке.

В воскресенье Бразилия сыграет в товарищеском матче против Австрии.

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