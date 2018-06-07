Новичок «МЮ» Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии

подкат ценою в 60 лямов евро :) хотя не увидел там чего-то супер серьёзного, к ЧМ восстановится
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред получил травму во время тренировка национальной команды.
Фред получил травму лодыжки после подката хавбека Каземиро и не принял дальнейшего участия в тренировке.
В воскресенье Бразилия сыграет в товарищеском матче против Австрии.
Трансфер Фреда в «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим в истории Украины
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— Football Daily (@footballdailyuk) 7 июня 2018 г.