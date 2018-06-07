Гранат – о травме Салаха: «Если бы со мной что-то случилось, я бы не плакал. Это не красит футболиста»

Защитник сборной России Владимир Гранат признался, что ему не нравятся футболисты, которые плачут во время матчей. Россиянин привел в пример нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который получил травму в финале Лиги чемпионов и покинул поле в слезах.

— Что вас больше всего бесит в футболе?

— Симуляции, показуха. Когда кто-то падает, корчится от боли и выпрашивает для соперника желтую карточку, а потом встает и спокойно играет дальше. В этом плане больше импонирует хоккей.

— Оливер Кан сказал после финала Лиги чемпионов: «Получая травмы, все футболисты плачут. Когда это стало нормой?»

— Полностью согласен. Смотрели «Реал» — «Ливерпуль» на сборе в Австрии всей командой. Когда травмировались Салах, а через минуту Карвахаль, я спросил: «Почему они плачут-то?» Федя Смолов ответил: «Наверное, из-за того, что чемпионат мира пропустят». Если бы со мной что-то случилось, я бы не заплакал. Думаю, это не красит футболиста.