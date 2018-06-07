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  • Гранат – о травме Салаха: «Если бы со мной что-то случилось, я бы не плакал. Это не красит футболиста»

Гранат – о травме Салаха: «Если бы со мной что-то случилось, я бы не плакал. Это не красит футболиста»

7 июня 2018, 13:45
42

Защитник сборной России Владимир Гранат признался, что ему не нравятся футболисты, которые плачут во время матчей. Россиянин привел в пример нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который получил травму в финале Лиги чемпионов и покинул поле в слезах.

— Что вас больше всего бесит в футболе?

— Симуляции, показуха. Когда кто-то падает, корчится от боли и выпрашивает для соперника желтую карточку, а потом встает и спокойно играет дальше. В этом плане больше импонирует хоккей.

— Оливер Кан сказал после финала Лиги чемпионов: «Получая травмы, все футболисты плачут. Когда это стало нормой?»

— Полностью согласен. Смотрели «Реал» — «Ливерпуль» на сборе в Австрии всей командой. Когда травмировались Салах, а через минуту Карвахаль, я спросил: «Почему они плачут-то?» Федя Смолов ответил: «Наверное, из-за того, что чемпионат мира пропустят». Если бы со мной что-то случилось, я бы не заплакал. Думаю, это не красит футболиста.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Ливерпуль Россия Гранат Владимир Салах Мохамед
Комментарии (42)
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Symbol
1528368509
Так тебе и не понять, что за эмоции в финале лиге чемпионов.
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OldenVad
1528368524
Сначала надо играть как Салах, а потом рассуждать что бы ты делал на его месте!
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Torvald64
1528368918
Ты даже близко не стоишь ни с Салахом, ни с Карвахалем. Какое право имеешь их осуждать? Просто для этих ребят попадание ЧМ - это цель всей жизни, а для игроков уровня Граната - лишь следствие того, что в стране нет защитников, и надо взять хоть кого-то. Очень надеюсь, что Салах всё же выйдет на игру с Россией. И вот тогда-то посмотрим, чего ты, Гранат, как футболист стоишь. Очень, конечно, надеюсь, что ты сможешь. Но как-то веры в это мало. А ещё и такие заявления позволяешь себе делать.
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lek!
1528369089
Гранат , чего ТЫ в жизни добился ? только то , что бездарной игрой попал в сборную России.
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Боцман59rus
1528369092
эта буратина, после своих жалких потуг и пируэтов, в матче за сборную ...да и за всю карьеру, еще имеет наглость рассуждать и противопоставлять себя великим игрокам, отдающим всего себя на поле? ...вот уж действительно, человек равный по развитию с гл. тренером, как по человеческим качествам, так и по футбольному мастерству.)))
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Shogun
1528370367
Играть научись для начала овощ
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SPACE TRUCKIN
1528371903
Салах и Карвахаль! они добились кое чего в футболе и им можно не сдерживать слёз от горечи и обиды от травмы - неравнодушные люди хотят играть на чм-18! а нашим пофиг - главное,чтоб бабло капало - хоть ноги сломай - хер запечалятся...
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Алеха32
1528374371
Если бы ты был уровнем как салах,тогда твое мнение будет интересно, плакать надо 70место в рейтинге,хуже чем все страны, вот где плакать надо
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мы_не_рабы
1528374371
Когда будешь играть в финале Лиги Чемпионов - тогда и поймёшь от чего плакали Салах и Карвахаль. Только вряд ли Владимир Гранат будет играть в финале какого -либо турнира. Поэтому и понять ничего не сможет. Проявление эмоций - это не для наших деревянных футболёров.
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Красный Ливерпуль
1528374864
Играл максимум в финале кубка дырявого очка, и теперь судит о финале ЛЧ и одном из лучших игроков мира.
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