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    Гранат – о травме Салаха: «Если бы со мной что-то случилось, я бы не плакал. Это не красит футболиста»

    Защитник сборной России Владимир Гранат признался, что ему не нравятся футболисты, которые плачут во время матчей. Россиянин привел в пример нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который получил травму в финале Лиги чемпионов и покинул поле в слезах.

    — Что вас больше всего бесит в футболе?

    — Симуляции, показуха. Когда кто-то падает, корчится от боли и выпрашивает для соперника желтую карточку, а потом встает и спокойно играет дальше. В этом плане больше импонирует хоккей.

    — Оливер Кан сказал после финала Лиги чемпионов: «Получая травмы, все футболисты плачут. Когда это стало нормой?»

    — Полностью согласен. Смотрели «Реал» — «Ливерпуль» на сборе в Австрии всей командой. Когда травмировались Салах, а через минуту Карвахаль, я спросил: «Почему они плачут-то?» Федя Смолов ответил: «Наверное, из-за того, что чемпионат мира пропустят». Если бы со мной что-то случилось, я бы не заплакал. Думаю, это не красит футболиста.

    Источник: Sport24

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    07.06.2018 13:45
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 13:03

      Каждый человек имеет свой характер и по разному проявляет свои эмоции.

      2
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 21:03

      Полностью согласен с Гранатом! Забьют гол начинаются обнимашки,целовашки,чуть ли не пое.....шки,а ведь это мужчины! А с травмами вообще чудеса,падая уже такую рожу скорчит,ну всё думаешь трындец игроку,за лицо зацепят,падает как подкошенный,будто пулю в лоб получил,сидят выпрашивая пенальти,это что мужчины,им в порно-боевиках только сниматься,а не в футбол играть,можно сказать словами хоккейного гимна,-В футбол играют настоящие мужчины,а клоуны не играют в футбол!

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 7 июня 2018, 20:46

      Ахаха, сравнил дворового футболиста с восходящей звездой мирового футбола. Поэтому что для такого футболиста как Салаха, это шанс который даётся раз в 4 года, + это финал лиги чемпионов, где он понимает что его пропускает, что он уже не сможет отличиться и что команда его скорее всего проиграет

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 7 июня 2018, 19:52

      Потому что ты как футболист гавно и звать тебя никак. А выступать за сборную страны, для тебя ничего не значит, и тебе до одного места и ЧМ и сможешь ли ты что то сделать для победы команды. Ублюдок не доношенный.

      3
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      Рейтинг: +38

      mutabor 7 июня 2018, 18:55

      Имбицил

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 18:39

      не тебе их судить, у каждого есть право поступать как считает нужным и решать проявлять эмоции или нет.

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 июня 2018, 18:34

      Переживи подобное и рассуждай. Ты даже в ЛЧ не играл, а уже осуждаешь человека за эмоции, проявленные в финале ЛЧ.
      Хуже диванных экспертов. Интересно, а если вы проиграете в финале - тоже спокойно это перенесешь? Ведь ничего не случилось, верно? Люди годами идут к этому, для них потерять всё в один миг - это реально страшно и больно. Я так полностью понимаю и Салаха и Карвахаля. Нахлынуло и всё. Станут сильнее и вернутся с новыми силами.

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 7 июня 2018, 17:56

      Принципиально буду смотреть игру Россия-Египет! Вообще,я не смотрю унылый российский футбол,но теперь из принципа посмотрю. Египет-Чемпион Африки,а это не баран чихнул.

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 7 июня 2018, 17:40

      А я бы не был столь категоричным. Все люди, слава богу, разные, у всех разный темперамент. И мне нравятся мужчины, которые в такой ситуации могут слезу пустить. Это свидетельство чистоты помыслов, и стопроцентной отдачи любимому делу. А вот про Вас г-н Гранат и про нашу сборную я подобного сказать не могу, по крайней мере пока.

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 7 июня 2018, 17:39

      "Если бы со мной что-то случилось, я бы не плакал"
      ============================================
      Да никто бы не плакал...

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