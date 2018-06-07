Азар – о замене в матче с Египтом: «Почувствовал дискомфорт в колене»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал о причинах своей замены в перерыве товарищеского матча с Египтом.

«Замена произошла из-за того, что я почувствовал дискомфорт в колене. Но не стоит волноваться. Это просто ушиб. Скоро станет легче.

Игра? Мне она понравилась. Мы действовали быстро, создавали движение, много владели мячом. Если хотим далеко пройти на чемпионате мира, надо играть так, как в этой встрече, и сохранять свежесть», – приводит слова Азара AFP.

Товарищеский матч Бельгия – Египет завершился со счетом 3:0.