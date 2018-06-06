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    Кроос: «Уверен, что Рамос не хотел травмировать Салаха. Серхио – не агрессивный игрок»

    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал эпизод из финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1), когда в борьбе с Серхио Рамосом травму получил Мохамед Салах.

    «Серхио не хотел травмировать соперника, уверен в этом. Заметьте, что судья даже не свистнул. Рамос – это игрок без агрессии. Он это не раз показывал. Рад, что у нас такой капитан», – сказал немец.

    Салах может пропустить старт чемпионата мира-2018 для своей команды.

    Источник: AS

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    06.06.2018 20:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 8 июня 2018, 03:51

      Рамос не в первый раз использовал этот приём,-это раскопал адвокат Салаха ,да и вообще он грязно играет,всё понимаю защита есть защита,но ломать сильнейших,грязная работа!

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 июня 2018, 13:41

      Насмешил))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 10:00

      не нужно его оправдывать, это не первая его выходка, давно знаем на что он способен.

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      Рейтинг: +165

      JackBruce 7 июня 2018, 09:32

      То, что судья даже не свистнул - не является аргументом. Столкновение не было "штрафным", но во время падения обоих игроков Рамос намеренно держал руку Салаха и навалился на нее, причем тем боком, который был скрыт от обзора со стороны рефери. А в результате либо плечо было бы повреждено, либо в локотной части что-то бы треснуло...

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 июня 2018, 01:15

      Тони просто повезло играть в Реале.На своих ушлепок-провокатор не бросается.Пока не бросается.Подмаслить его и себя огородить однако не лишне.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 июня 2018, 00:47

      а ещё он не хотел ронять каплю пота на фирмино,из-за которой тот простудился

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > спанчес 7 июня 2018, 01:16

      Как вообще вшивого Рамоса пустили на поле? Он же всех может своим потом забрызгать.)))

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 6 июня 2018, 23:17

      Да-да, и симулировать Рамос тоже не хотел после того как Мане коснулся его , это была его серьёзная травма, и это Рамос может пропустить ЧМ-18.

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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 22:32

      А как его не похвалить, ведь если бы Салах не получил травму, игра могла сложится по другому.

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 июня 2018, 20:13

      Ну да, костолом номер один.

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