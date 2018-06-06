Кроос: «Уверен, что Рамос не хотел травмировать Салаха. Серхио – не агрессивный игрок»

Рамос не в первый раз использовал этот приём,-это раскопал адвокат Салаха ,да и вообще он грязно играет,всё понимаю защита есть защита,но ломать сильнейших,грязная работа!
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал эпизод из финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1), когда в борьбе с Серхио Рамосом травму получил Мохамед Салах.
«Серхио не хотел травмировать соперника, уверен в этом. Заметьте, что судья даже не свистнул. Рамос – это игрок без агрессии. Он это не раз показывал. Рад, что у нас такой капитан», – сказал немец.
Салах может пропустить старт чемпионата мира-2018 для своей команды.