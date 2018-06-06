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    Уткин: «Спорим, завтра Путин уволит Черчесова на прямой линии?»

    Комментатор Василий Уткин высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин может уволить главного тренера сборной России Станислава Черчесова во время традиционной «Прямой линии» на общественном телевидении, которая состоится в четверг, 7 июня.

    «Спорим, завтра Черчесова уволит президент на прямой линии?..» – написал Уткин в своем твиттере.

    Под руководством Черчесова национальная команда не может победить на протяжении семи матчей.

    Источник: Twitter

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    06.06.2018 12:52
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +12

      malex1951 12 июня 2018, 20:58

      Это же Уткин! Что с него возьмешь! Первый раз что ли он вскую чушь несет и не несет за это никакой ответственности

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Mensel31 7 июня 2018, 11:25

      Это всё враньё чистой воды,Путин никого увольнять не будет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 07:26

      Призвать надо Мауриньо,пока он свободен,а Черчесова в отставку за два года ничего не сделано.Верю что чемпионат проведёт страна на высочайшем уровне,а футболисты даже не выйдут из группы С Саудами думаю 2;1 в пользу Саудов,у Египта выиграем 2;0,Аргентина размажет нас по полю 3;1 Как-то так!

      -1
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      Рейтинг: +13

      amelyakin > подсечкин 7 июня 2018, 09:52

      Прочитай свой комментарий, а потом посмотри на состав нашей группы или наоборот

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 июня 2018, 01:17

      А что ставишь на кон Васятка?

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 июня 2018, 23:05

      Осталась одна неделя надежды что Смолов каким то чудом забьет,но сколько нам не хочется даже думать. Давайте ждать чуда и верить в предсказание Моуриньо-выход со второго места. И Саламыч в кассу.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 июня 2018, 21:44

      Ага. И назначит Уткина..

      1
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      Рейтинг: +9

      авервлад49 6 июня 2018, 21:21

      Позор криволапым футболистам сборной

      -1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 6 июня 2018, 20:46

      бред, это невозможно потому что этим подвергается сомнению деятельность мутко, а провалы СВОИХ он предпочитает не видеть, и они продолжают КОРМИТЬСЯ с того сектора на который назначил ЦАРЬ, что бы не быть превратно понятым скажу "голосил" за него, ....НО ка всегда народ нае...ли и меня тоже, и он сразу показал кто есть кто , на это ДЕРЬМО и го мнение НИЧТО, показал назначеним диона главой либерастического ОПГ.

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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 20:22

      Конечно во время прямой линии творятся чудеса. Но что бы случилось такое...

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 июня 2018, 20:21

      Вася, ты не прав, этого не будет.

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