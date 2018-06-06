Уткин: «Спорим, завтра Путин уволит Черчесова на прямой линии?»

Это же Уткин! Что с него возьмешь! Первый раз что ли он вскую чушь несет и не несет за это никакой ответственности
Комментатор Василий Уткин высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин может уволить главного тренера сборной России Станислава Черчесова во время традиционной «Прямой линии» на общественном телевидении, которая состоится в четверг, 7 июня.
«Спорим, завтра Черчесова уволит президент на прямой линии?..» – написал Уткин в своем твиттере.
Под руководством Черчесова национальная команда не может победить на протяжении семи матчей.