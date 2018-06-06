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    Матч Аргентины с Израилем был отменен из-за угроз в адрес Месси

    Товарищеский матч ИзраильАргентина был отменен из-за угроз в адрес нападающего аргентинцев Лионеля Месси.

    «После угроз смерти, которые получил Лионель Месси, другие игроки проявили с ним солидарность, отказавшись играть.

    Подобные угрозы не раз случались в этой стране в адрес спортсменов и простых граждан. Мы будем ждать возможности принять на своей земле одну из главных звезд аргентинского спорта», – цитирует заявление посольства Израиля в Аргентине The Jerusalem Post.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 10:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 июня 2018, 20:24

      Правильное решение. Быстрее к нам в Бронницы, сгоняйте лучше с нашей местной дворовой командой. Народ скажет вам спасибо.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 19:36

      Не спокойно сейчас там, не надо было вообще проводить этот матч.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 июня 2018, 12:50

      а Моссад разве не при делах ? ведь всё знают и везде у них уши . Странно?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июня 2018, 12:47

      Если бы не в Иерусалиме игра была, всем же пох было, а так предсказуемое поведение со стороны Палестинцев.

      1
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 6 июня 2018, 12:03

      Ого вот это новость

      0
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      Рейтинг: -26

      kaop64 6 июня 2018, 11:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -5
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 6 июня 2018, 11:00

      И это, учитывая высочайший уровень работы и контрдействий израильских спецслужб...

      6
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      Рейтинг: +3843

      BP 6 июня 2018, 10:40

      Зато мы палестинцев поддерживаем в России(((

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 июня 2018, 10:33

      евреи грозились ему обрезание сделать)))

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > piligrim1986 6 июня 2018, 10:35

      Угрожали палестинцы, а не евреи.

      2
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      ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola > Freyk 6 июня 2018, 10:52

      Палестинцы тоже делают обрезание.

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