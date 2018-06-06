Матч Аргентины с Израилем был отменен из-за угроз в адрес Месси

Товарищеский матч Израиль – Аргентина был отменен из-за угроз в адрес нападающего аргентинцев Лионеля Месси.

«После угроз смерти, которые получил Лионель Месси, другие игроки проявили с ним солидарность, отказавшись играть.

Подобные угрозы не раз случались в этой стране в адрес спортсменов и простых граждан. Мы будем ждать возможности принять на своей земле одну из главных звезд аргентинского спорта», – цитирует заявление посольства Израиля в Аргентине The Jerusalem Post.