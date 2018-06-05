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    Агент Магнуссона сообщил, что игрок должен перейти в ЦСКА до ЧМ-2018

    Агент Бьярки Гунллаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона, сообщил о том, как продвигается сделка по трансферу 25-летнего футболиста в ЦСКА.

    «В какой стадии находится сделка? Переход Магнуссона в ЦСКА должен состояться до начала чемпионата мира», – сказал Гунллагссон.

    По информации источника, красно-синие заплатят за исландца примерно 3,4 миллиона евро. Мировое первенство начнется 14 июня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 14:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +840

      vovan55 6 июня 2018, 00:21

      а что нам остаётся - смтреть и надеяться, что всё будет ок...а обмоложиватьсч надо однозначно...

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 5 июня 2018, 14:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Васин, Чернов и Магнуссон в обороне, в принципе нормально и вот смена Игнату и братьям

      -37
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Shogun 5 июня 2018, 16:20

      хз какой васин будет после травмы

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Shogun 5 июня 2018, 18:28

      Думаю, что С.Игнашевич и братья будут на подстраховке
      ещё годик.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 июня 2018, 14:29

      неплохо если это правда

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 июня 2018, 14:29

      ждем...

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 5 июня 2018, 14:26

      Свежо питание, да серится с трудом

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ALEX ML 5 июня 2018, 18:30

      Лечи запор.

      2
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