Фернандеш второй год подряд стал лучшим игроком «Локомотива»

Болельщики «Локомотива» выбрали лучших игроков команды по итогам минувшего сезона, в котором железнодорожники стали чемпионами страны.

Лучшим футболистом команды был признан полузащитник Мануэль Фернандеш. За португальца проголосовало 38,6 процента фанатов. Он провел 41 матч, забив 14 голов. Он признается лучшим игроком клуба второй год подряд.

Вторым лучшим игроком стал нападающий Джефферсон Фарфан (19,4 процента), третьим – полузащитник Игорь Денисов (11, 9 процента).