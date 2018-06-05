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    Фернандеш второй год подряд стал лучшим игроком «Локомотива»

    Болельщики «Локомотива» выбрали лучших игроков команды по итогам минувшего сезона, в котором железнодорожники стали чемпионами страны.

    Лучшим футболистом команды был признан полузащитник Мануэль Фернандеш. За португальца проголосовало 38,6 процента фанатов. Он провел 41 матч, забив 14 голов. Он признается лучшим игроком клуба второй год подряд.

    Вторым лучшим игроком стал нападающий Джефферсон Фарфан (19,4 процента), третьим – полузащитник Игорь Денисов (11, 9 процента).

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.06.2018 09:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 июня 2018, 18:53

      100% заслужено

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 июня 2018, 15:46

      Хочется сказать СПАСИБО ему! Не контракт приехал отрабатывать,а с головой подошел к делу,-справедливый Чемпион!
      Не боится с переломами играть,самый техничный в команде,нестандартные действия,куча плюсов!)
      Я думаю,он не только болельщиков нашего Локомотива радует своей непревзойденной(в рамках РФПЛ) игрой!

      2
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      Рейтинг: +57

      LocoMen89 5 июня 2018, 09:26

      Удачи Ману ! Шпалыч в тебя поверил и ты оправдал ...

      3
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