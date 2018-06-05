Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан покинул «Реал» из-за запретов на трансферы Азара и Де Хеа

    Зинедин Зидан покинул на прошлой неделе пост главного тренера «Реала». Сообщалось о конфликте с президентом клуба Флорентино Пересом.

    Спор с главой клуба возник по теме возможных трансферов в «Реал» Эдена Азара из «Челси» и Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Зидан настаивал на приобретении этих двух футболистов, на что Перес не дал согласия.

    Французский специалист на данный момент не объявил о месте продолжения своей тренерской карьеры. «Реал» ведет поиски замены Зидану.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2018 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 июня 2018, 21:16

      Я думаю было всё наоборот, Перес настаивал на приобретении, а Зидан противился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 16:51

      Скорей всего существуют некие "подводные камни",о которых будет известно значительно позже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 июня 2018, 12:18

      Машины в ангаре начали борохлит, на новых машин хозяин не хочет тратить деньги, решил оставить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 июня 2018, 11:39

      зачем Зидану - Де Хеа? Есть Навас, который тащит почти всё, и иногда немного лажает, но лажает не критично, а также есть сын Зидана, который уже успел постоять в раме

      а вот если наоборот, Перес пытался навязать Зидану Де Хеа, тогда поверю в такое, Зидан не захотел брать Де Хеа и держать своего сына на глубокой лавке и расторг контракт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      almanev 5 июня 2018, 11:39

      Зидан просто решил уйти красиво, остальное - выдумки.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 11:11

      журналистам теперь остаются одни догадки а как было на самом деле вряд ли кто узнает, ну или может через много лет напишет об этом Зидан в своих мемуарах)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 июня 2018, 10:09

      Об истоках маневра Зидана никто никогда не узнает... Остальное болтовня...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 5 июня 2018, 09:57

      молодец мужик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 5 июня 2018, 09:36

      Враньё просто они оба поступили мудро. Главное вовремя уйти. Потому что в этом году другие герои. МС и Барса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      J@mes 5 июня 2018, 09:15

      Зидан за 2,5 года в реале потратил лищ 70 ламов. Пересу нужно было покупать кого хочет Зизу, но думаю проблема не в этих игроках.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11