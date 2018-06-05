Зидан покинул «Реал» из-за запретов на трансферы Азара и Де Хеа

Зинедин Зидан покинул на прошлой неделе пост главного тренера «Реала». Сообщалось о конфликте с президентом клуба Флорентино Пересом.

Спор с главой клуба возник по теме возможных трансферов в «Реал» Эдена Азара из «Челси» и Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Зидан настаивал на приобретении этих двух футболистов, на что Перес не дал согласия.

Французский специалист на данный момент не объявил о месте продолжения своей тренерской карьеры. «Реал» ведет поиски замены Зидану.