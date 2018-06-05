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    Кудряшов: «В «Рубине» было видно, что некоторые легионеры не хотят биться за команду и партнеров»

    Защитник сборной России и «Рубина» Федор Кудряшов рассказал о причинах, по которым казанская команда не смогла подняться высоко по турнирной таблице в прошедшем сезоне.

    «Когда переходил в «Рубин», то не предполагал, что сезон получится таким сложным. Хочется бороться за высокие места, но это возможно, только когда в команде существует единение.

    Не буду скрывать: в отдельных моментах было видно, что некоторые легионеры не испытывают большого желания биться за команду и партнеров. Это видно по тренировкам. Ты знаешь, как может играть этот футболист. А на деле видишь совсем иное.

    Не то чтобы руки опускались, но разочарование присутствовало. Чувствовал обиду: ты борешься, а кто-то относится с прохладой. В такой ситуации трудно замахиваться на что-то серьезное. На поле мы как будто выходили вдесятером или вдевятером», – рассказал Кудряшов.

    По итогам прошедшего сезона «Рубин» занял 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 16:11

      На то он и Бердыев, что бы разобраться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 5 июня 2018, 15:00

      Ну вы пачкей из ростова пришли, тоже особо не кто игру не показывать хорушую не стал.
      Только Сослан из вас лучше всех играл и боролся, вытаскивал матчи..
      а вместо него в сборную на чм взяли сраного лунева и мастера по шашлыкам габоелова

      1
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    • ...
      Рейтинг: +32

      pro-vad 5 июня 2018, 14:22

      Это он про Азмуна что ли? За сборную Ирана забивает, а за Рубин нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 июня 2018, 11:07

      Так это в любой команде есть.(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 июня 2018, 08:50

      Курбан-ака всех лентяев вычистит. В Зените тоже есть кого пинать ногой под зад.

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