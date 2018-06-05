Кудряшов: «В «Рубине» было видно, что некоторые легионеры не хотят биться за команду и партнеров»

Защитник сборной России и «Рубина» Федор Кудряшов рассказал о причинах, по которым казанская команда не смогла подняться высоко по турнирной таблице в прошедшем сезоне.

«Когда переходил в «Рубин», то не предполагал, что сезон получится таким сложным. Хочется бороться за высокие места, но это возможно, только когда в команде существует единение.

Не буду скрывать: в отдельных моментах было видно, что некоторые легионеры не испытывают большого желания биться за команду и партнеров. Это видно по тренировкам. Ты знаешь, как может играть этот футболист. А на деле видишь совсем иное.

Не то чтобы руки опускались, но разочарование присутствовало. Чувствовал обиду: ты борешься, а кто-то относится с прохладой. В такой ситуации трудно замахиваться на что-то серьезное. На поле мы как будто выходили вдесятером или вдевятером», – рассказал Кудряшов.

По итогам прошедшего сезона «Рубин» занял 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.