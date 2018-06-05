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  • Кудряшов: «В «Рубине» было видно, что некоторые легионеры не хотят биться за команду и партнеров»

Кудряшов: «В «Рубине» было видно, что некоторые легионеры не хотят биться за команду и партнеров»

5 июня 2018, 08:16
5

Защитник сборной России и «Рубина» Федор Кудряшов рассказал о причинах, по которым казанская команда не смогла подняться высоко по турнирной таблице в прошедшем сезоне.

«Когда переходил в «Рубин», то не предполагал, что сезон получится таким сложным. Хочется бороться за высокие места, но это возможно, только когда в команде существует единение.

Не буду скрывать: в отдельных моментах было видно, что некоторые легионеры не испытывают большого желания биться за команду и партнеров. Это видно по тренировкам. Ты знаешь, как может играть этот футболист. А на деле видишь совсем иное.

Не то чтобы руки опускались, но разочарование присутствовало. Чувствовал обиду: ты борешься, а кто-то относится с прохладой. В такой ситуации трудно замахиваться на что-то серьезное. На поле мы как будто выходили вдесятером или вдевятером», – рассказал Кудряшов.

По итогам прошедшего сезона «Рубин» занял 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Кудряшов Федор
Комментарии (5)
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prezent2017
1528177816
Курбан-ака всех лентяев вычистит. В Зените тоже есть кого пинать ногой под зад.
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rubinovyi2
1528186075
Так это в любой команде есть.(
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pro-vad
1528197724
Это он про Азмуна что ли? За сборную Ирана забивает, а за Рубин нет.
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Гуус
1528200030
Ну вы пачкей из ростова пришли, тоже особо не кто игру не показывать хорушую не стал. Только Сослан из вас лучше всех играл и боролся, вытаскивал матчи.. а вместо него в сборную на чм взяли сраного лунева и мастера по шашлыкам габоелова
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zigbert
1528204260
На то он и Бердыев, что бы разобраться.
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