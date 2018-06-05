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    Фарфан: «Кубок, чемпионство и возвращение в сборную доказывают, что я не ошибся, перейдя в «Локомотив»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан считает правильным свое решение продлить контракт со столичным клубом.

    «Я приехал в Россию в январе 2017 года после нескольких трудных моментов, которые происходили в моей карьере. Я приложил немало усилий, я верил в себя.

    Кубок России, чемпионское звание, много голов в составе клуба и возвращение в сборную доказывают, что я не ошибся, сделав такой шаг. Рад продлить контракт с «Локомотивом» и продолжить работать на благо клуба, который дал мне такую возможность.

    Хочу поблагодарить президента клуба Илью Геркуса, который приехал в Австрию, чтобы увидеть меня, это был особенный жест для меня», – написал Фарфан в инстаграме.

    Накануне стороны объявили о продлении контракта на два года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    05.06.2018 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 июня 2018, 18:56

      Скажу честно я не верил в Фарфана, но он доказал игрой что я был не прав ! Спасибо большое Джефферсон что ты с нами !

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    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 5 июня 2018, 07:51

      Красавчик) на старость лет второе дыхание открылось

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