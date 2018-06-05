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  • Фарфан: «Кубок, чемпионство и возвращение в сборную доказывают, что я не ошибся, перейдя в «Локомотив»

Фарфан: «Кубок, чемпионство и возвращение в сборную доказывают, что я не ошибся, перейдя в «Локомотив»

5 июня 2018, 06:16
3

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан считает правильным свое решение продлить контракт со столичным клубом.

«Я приехал в Россию в январе 2017 года после нескольких трудных моментов, которые происходили в моей карьере. Я приложил немало усилий, я верил в себя.

Кубок России, чемпионское звание, много голов в составе клуба и возвращение в сборную доказывают, что я не ошибся, сделав такой шаг. Рад продлить контракт с «Локомотивом» и продолжить работать на благо клуба, который дал мне такую возможность.

Хочу поблагодарить президента клуба Илью Геркуса, который приехал в Австрию, чтобы увидеть меня, это был особенный жест для меня», – написал Фарфан в инстаграме.

Накануне стороны объявили о продлении контракта на два года.

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Публикация от text (@jefferson_farfan_oficial)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон Геркус Илья
Комментарии (3)
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Ricco76""
1528174263
Красавчик) на старость лет второе дыхание открылось
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XaXatyn
1528214203
Скажу честно я не верил в Фарфана, но он доказал игрой что я был не прав ! Спасибо большое Джефферсон что ты с нами !
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