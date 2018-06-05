Фарфан: «Кубок, чемпионство и возвращение в сборную доказывают, что я не ошибся, перейдя в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан считает правильным свое решение продлить контракт со столичным клубом.

«Я приехал в Россию в январе 2017 года после нескольких трудных моментов, которые происходили в моей карьере. Я приложил немало усилий, я верил в себя.

Кубок России, чемпионское звание, много голов в составе клуба и возвращение в сборную доказывают, что я не ошибся, сделав такой шаг. Рад продлить контракт с «Локомотивом» и продолжить работать на благо клуба, который дал мне такую возможность.

Хочу поблагодарить президента клуба Илью Геркуса, который приехал в Австрию, чтобы увидеть меня, это был особенный жест для меня», – написал Фарфан в инстаграме.

Накануне стороны объявили о продлении контракта на два года.