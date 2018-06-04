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    Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» на два года

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на два года.

    «Я провел в «Локо» два фантастических сезона. Здесь я нашел единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам. Наконец, «Локомотив» помог возвращению в сборную. Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается», – сказал Фарфан.

    В прошедшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром команды. Он забил 14 мячей в 32 матчах.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.06.2018 19:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:20

      правильное решение, видно как он здесь старается, еще много пользы принесет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:08

      Для Локомотива ,хорошвя новость.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 4 июня 2018, 23:28

      Cfo

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 июня 2018, 21:14

      Новость конечно хорошая, но где усиление к ЛЧ? Пока одни слухи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 4 июня 2018, 21:12

      Локо красавцы, не бросили деда! Старикан еще пошумит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 4 июня 2018, 20:29

      Удачи, Джеф!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 4 июня 2018, 19:58

      Хорошая новость. Этот старичок ещё принесёт пользу.

      5
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