Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» на два года

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на два года.

«Я провел в «Локо» два фантастических сезона. Здесь я нашел единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам. Наконец, «Локомотив» помог возвращению в сборную. Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается», – сказал Фарфан.

В прошедшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром команды. Он забил 14 мячей в 32 матчах.