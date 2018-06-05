Кариус играл в финале ЛЧ с сотрясением мозга. Это подтвердили врачи

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус прошел медобследование в клинике Бостона. У игрока было подозрение на сотрясение мозга, полученное во время финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). На официальном сайте больницы опубликованы результаты обследования.

По словам врачей, им поступило множество звонков с вопросами о состоянии футболиста. Они решили выложить в открытый доступ результаты анализов, предварительно взяв разрешение на их публикацию у Кариуса.

Он получил сотрясение мозга в матче с «Реалом». У голкипера выявили остаточные симптомы визуальной пространственной дисфункции.

В начале второго тайма Кариус столкнулся с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Возможно, Кариус получил сотрясение в этом эпизоде.

Кариус и его семья получили угрозы от болельщиков. Полиция начала расследование