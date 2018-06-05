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    Кариус играл в финале ЛЧ с сотрясением мозга. Это подтвердили врачи

    Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус прошел медобследование в клинике Бостона. У игрока было подозрение на сотрясение мозга, полученное во время финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). На официальном сайте больницы опубликованы результаты обследования.

    По словам врачей, им поступило множество звонков с вопросами о состоянии футболиста. Они решили выложить в открытый доступ результаты анализов, предварительно взяв разрешение на их публикацию у Кариуса.

    Он получил сотрясение мозга в матче с «Реалом». У голкипера выявили остаточные симптомы визуальной пространственной дисфункции.

    В начале второго тайма Кариус столкнулся с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Возможно, Кариус получил сотрясение в этом эпизоде.

    Кариус и его семья получили угрозы от болельщиков. Полиция начала расследование

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 00:38
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +91

      Гаскойн 5 июня 2018, 16:28

      Какого хера замену не попросил?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 5 июня 2018, 11:59

      Рамос оказывается один больше полкоманды вывел из строя, если считать вратаря за полкоманды, Рамос случайно вышибалой не подрабатывает в свободное от футбола время, что -то он профессионально вырубил сильнейших игроков Ливерпуля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:44

      значит была причина для этих нелепых ошибок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:41

      По человечески жаль Лориса, одни напасти. Здоровья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 5 июня 2018, 07:48

      И до игры у него по ходу было сотрясение

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 5 июня 2018, 06:02

      Если это действительно так , то игру сделал Рамос ! Нет Салаха и нет вратаря , играй не хочу !

      9
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 5 июня 2018, 02:50

      Блин, наша сборная играет ваще без мозгов, и ничего, бодрячком )

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 июня 2018, 01:50

      Чему там было сотрясаться-то!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 5 июня 2018, 01:28

      Я сомневаюсь что была реальная травма, т.к сейчас Ливерпуль бросит все усилия чтобы защитить своего игрока. Но все же я не желаю Кариусу зла, мне бы не хотелось оказаться на его месте. Я желаю ему адаптироваться и вернуться в строй как можно быстрее.

      9
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