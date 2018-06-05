Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кариус играл в финале ЛЧ с сотрясением мозга. Это подтвердили врачи

Кариус играл в финале ЛЧ с сотрясением мозга. Это подтвердили врачи

5 июня 2018, 00:38
9

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус прошел медобследование в клинике Бостона. У игрока было подозрение на сотрясение мозга, полученное во время финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). На официальном сайте больницы опубликованы результаты обследования.

По словам врачей, им поступило множество звонков с вопросами о состоянии футболиста. Они решили выложить в открытый доступ результаты анализов, предварительно взяв разрешение на их публикацию у Кариуса.

Он получил сотрясение мозга в матче с «Реалом». У голкипера выявили остаточные симптомы визуальной пространственной дисфункции.

В начале второго тайма Кариус столкнулся с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Возможно, Кариус получил сотрясение в этом эпизоде.

Кариус и его семья получили угрозы от болельщиков. Полиция начала расследование

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Рамос Серхио Кариус Лорис
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
krg-kz
1528151308
Я сомневаюсь что была реальная травма, т.к сейчас Ливерпуль бросит все усилия чтобы защитить своего игрока. Но все же я не желаю Кариусу зла, мне бы не хотелось оказаться на его месте. Я желаю ему адаптироваться и вернуться в строй как можно быстрее.
Ответить
Docentusa
1528152649
Чему там было сотрясаться-то!!!
Ответить
Vistavas
1528156227
Блин, наша сборная играет ваще без мозгов, и ничего, бодрячком )
Ответить
ROSTOV SUPER
1528167728
Если это действительно так , то игру сделал Рамос ! Нет Салаха и нет вратаря , играй не хочу !
Ответить
Ricco76""
1528174107
И до игры у него по ходу было сотрясение
Ответить
zigbert
1528180874
По человечески жаль Лориса, одни напасти. Здоровья.
Ответить
OfaZavr
1528184650
значит была причина для этих нелепых ошибок.
Ответить
юрий николаевич
1528189142
Рамос оказывается один больше полкоманды вывел из строя, если считать вратаря за полкоманды, Рамос случайно вышибалой не подрабатывает в свободное от футбола время, что -то он профессионально вырубил сильнейших игроков Ливерпуля.
Ответить
Гаскойн
1528205299
Какого хера замену не попросил?
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+