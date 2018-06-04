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  • «Зенит»: «Осуждаем действия лиц, из-за которых следующий матч в еврокубках проведем без зрителей»

«Зенит»: «Осуждаем действия лиц, из-за которых следующий матч в еврокубках проведем без зрителей»

4 июня 2018, 22:16
15

«Зенит» на своем официальном стане опубликовал комментарий на решение УЕФА по дисциплинарному делу в отношении клуба. «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей, а также заплатит штраф 70 тысяч евро.

«Футбольный клуб «Зенит» всячески осуждает проявления расизма и призывает болельщиков к толерантности и взаимоуважению.

«Зенит» считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще.

Футбольный клуб «Зенит» регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу с расизмом, и осуждает действия лиц, из-за которых следующий еврокубковый матч пройдет без поддержки болельщиков стадиона «Санкт-Петербург», – говорится в заявлении клуба

«Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей и заплатит штраф УЕФА

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит
Комментарии (15)
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кузнецов артем
1528140046
Молодцы болельщики, одного аншалага лишили арену
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Garrincha58
1528141659
не осуждать надо а жестоко наказывать отстранять от футбола на 5 -10 лет или пожизненно а то нянькаются с ними заигрывают как с детками малыми
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mutabor
1528142225
Забыли ещё сказать Ай-яй-яй и Ата-та
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кошмарик
1528142733
жалко Зенитовских болельщиков, а не фанатов...
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GoldPlayFIFARus9
1528143353
Также УЕФА обвинил их в проявлении расизма (выкрики с трибун). Нормально так. Теперь абсолютно несколько левых человек придёт на стадион враждующей команды и будет выкрикивать и бросать на поле предметы, выгодное дело....
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VeniaminS
1528146945
Это не фанаты,это бутозеры.
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zigbert
1528179985
Вся эта нечисть прикрывается добрым словом ФАНАТ.
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OfaZavr
1528184002
найти бы их еще да так наказать и больше на стадион никогда не пускать.
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Полная Канистра
1528190259
а ведь существуют у на ещё дикари которым просто так охота нагадить
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Мары
1528269329
Надо не клубы штрафовать, а персонально выявлять и наказывать отлучением от футбола и штрафами.Уверяю, через пол года любители побузатёрить уйдут в лес и будут устраивать разборки между собой или у их мам подозрительно быстро закончатся деньги на жизнь.
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