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    «Зенит»: «Осуждаем действия лиц, из-за которых следующий матч в еврокубках проведем без зрителей»

    «Зенит» на своем официальном стане опубликовал комментарий на решение УЕФА по дисциплинарному делу в отношении клуба. «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей, а также заплатит штраф 70 тысяч евро.

    «Футбольный клуб «Зенит» всячески осуждает проявления расизма и призывает болельщиков к толерантности и взаимоуважению.

    «Зенит» считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще.

    Футбольный клуб «Зенит» регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу с расизмом, и осуждает действия лиц, из-за которых следующий еврокубковый матч пройдет без поддержки болельщиков стадиона «Санкт-Петербург», – говорится в заявлении клуба

    «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей и заплатит штраф УЕФА

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.06.2018 22:16
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июня 2018, 10:15

      Надо не клубы штрафовать, а персонально выявлять и наказывать отлучением от футбола и штрафами.Уверяю, через пол года любители побузатёрить уйдут в лес и будут устраивать разборки между собой или у их мам подозрительно быстро закончатся деньги на жизнь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 июня 2018, 12:17

      а ведь существуют у на ещё дикари которым просто так охота нагадить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:33

      найти бы их еще да так наказать и больше на стадион никогда не пускать.

      4
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:26

      Вся эта нечисть прикрывается добрым словом ФАНАТ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 июня 2018, 00:15

      Это не фанаты,это бутозеры.

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 июня 2018, 00:15

      Всех на кол!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 4 июня 2018, 23:15

      Также УЕФА обвинил их в проявлении расизма (выкрики с трибун).
      Нормально так. Теперь абсолютно несколько левых человек придёт на стадион враждующей команды и будет выкрикивать и бросать на поле предметы, выгодное дело....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 июня 2018, 23:05

      жалко Зенитовских болельщиков, а не фанатов...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      mutabor 4 июня 2018, 22:57

      Забыли ещё сказать Ай-яй-яй и Ата-та

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2018, 22:47

      не осуждать надо а жестоко наказывать отстранять от футбола на 5 -10 лет или пожизненно а то нянькаются с ними заигрывают как с детками малыми

      9
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Garrincha58 4 июня 2018, 22:53

      Полностью поддерживаю..

      4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Garrincha58 4 июня 2018, 22:54

      Да я вообще не могу понять, где действие этих современных технологий и видеокамер с распознаванием лиц? Почему до сих пор ещё ни кого из представителей "диких меньшинств" показательно не наказали лишением прав посещения не только футбольных, но и вообще всех спортивных мероприятий!

      7
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Garrincha58 4 июня 2018, 23:41

      ты чего совсем е б а нул ся в край?Алё за своих,пусть это будет виноватый Спартак нужно стоять горой,а потом наказывать у себя дома.Вот так мы Родину и отдадим без боя-за своих бей чужих и не важно виноват или прав!

      -3
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