«Зенит»: «Осуждаем действия лиц, из-за которых следующий матч в еврокубках проведем без зрителей»

«Зенит» на своем официальном стане опубликовал комментарий на решение УЕФА по дисциплинарному делу в отношении клуба. «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей, а также заплатит штраф 70 тысяч евро.

«Футбольный клуб «Зенит» всячески осуждает проявления расизма и призывает болельщиков к толерантности и взаимоуважению.

«Зенит» считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще.

Футбольный клуб «Зенит» регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу с расизмом, и осуждает действия лиц, из-за которых следующий еврокубковый матч пройдет без поддержки болельщиков стадиона «Санкт-Петербург», – говорится в заявлении клуба

«Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей и заплатит штраф УЕФА