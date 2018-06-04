Стали известны стартовые составы на товарищеский матч между сборными Италии и Голландии.

Италия: Перин, Дзаппакоста, Ругани, Романьоли, Кришито, Кристане, Жоржиньо, Бонавентура, Верди, Белотти, Инсинье.

Голландия: Силлессен, Хатебур, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рун, Вормер, Вейналдум, Бабель, Депай, Вилена.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречу.