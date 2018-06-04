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    Кришито выйдет у Италии с первых минут. Ван Дейк, Бабел и Депай – в старте у Голландии

    Стали известны стартовые составы на товарищеский матч между сборными Италии и Голландии.

    Италия: Перин, Дзаппакоста, Ругани, Романьоли, Кришито, Кристане, Жоржиньо, Бонавентура, Верди, Белотти, Инсинье.

    Голландия: Силлессен, Хатебур, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рун, Вормер, Вейналдум, Бабель, Депай, Вилена.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречу.

    Источник: Twitter

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    04.06.2018 20:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 июня 2018, 21:29

      всего 1 туринец ! это радует ! ну кришито вообще средненький игрочишка не уровень сборной италии !

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      Рейтинг: +102

      Shogun 4 июня 2018, 21:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А где мега-игрок Промес

      -36
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