У Кариуса подозрение на сотрясение мозга. Игрок получил травму в финале ЛЧ

По информации Sky Sports, медперсонал «Ливерпуля» опасается, что голкипер команды Лорис Кариус получил сотрясение мозга в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Игрок прошел медобследование в США. Клуб отказался комментировать эту информацию.

Сообщается, что Кариус получил травму при столкновении с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

Финал Лиги чемпионов прошел 26 мая.

Кариус и его семья получили угрозы от болельщиков. Полиция начала расследование



