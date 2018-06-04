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    У Кариуса подозрение на сотрясение мозга. Игрок получил травму в финале ЛЧ

    По информации Sky Sports, медперсонал «Ливерпуля» опасается, что голкипер команды Лорис Кариус получил сотрясение мозга в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Игрок прошел медобследование в США. Клуб отказался комментировать эту информацию.

    Сообщается, что Кариус получил травму при столкновении с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

    Финал Лиги чемпионов прошел 26 мая.

    Кариус и его семья получили угрозы от болельщиков. Полиция начала расследование


    Источник: Skysports

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    04.06.2018 19:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8757

      tesch 7 июня 2018, 21:42

      тогда это объясняет его грубые ошибки на поле.

      0
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 5 июня 2018, 01:01

      Отмазка конечно никакая для того финала, что он подарил реалу) Скорее всего травмы были получены после матча в раздевалке Ливерпуля. Это больше на правду похоже.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 июня 2018, 21:46

      Ага , неделю после финала ходил бошка болела , ждал чего то пока не обследовался , и конечное именно рамос и финал лч) только там

      1
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 4 июня 2018, 21:33

      Подзатыльники надовали одноклубники после игры, вот и сотрясение.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 июня 2018, 21:17

      Надо причину найти почему он так играл !

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 4 июня 2018, 19:46

      ну чё, теперь переигрываем финал,но с сотрясенными мозгами у Кариуса,но без хама Рамоса???

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      Рейтинг: +567

      LAY394 4 июня 2018, 19:39

      сотряс не сотряс, но обосрался он жидко

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 июня 2018, 19:26

      зачем такие голимые отмазки лепить?

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 4 июня 2018, 19:17

      Вот интересно это правда или отмазка такая??Хотя думаю правды мы все равно не узнаем.Да и какая теперь разница!!

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      Рейтинг: +8757

      tesch > Artemka69 7 июня 2018, 21:43

      было столкновение. Пересмотри видео в сети.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 июня 2018, 19:16

      Может он сотрясение до финала получил))

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