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    Защитник «Ромы» показал шрам после операции на мозге

    Защитник «Ромы» Леандро Кастан, выступающий на правах аренды за «Кальяри», рассказал о шраме после операции на мозге.

    «Раньше я смотрел на свой шрам и жаловался на все, что потерял в жизни. Но теперь бог показывает мне, что шрам – знак моего возрождения. Сейчас я стал лучше как отец, как муж, как сын, как друг.

    Сейчас я вспоминаю, через что мне пришлось пройти. Я просыпаюсь с утра ради еще одной возможности, которую бог дал, чтобы исполнить свои мечты. Мечтать никогда не поздно. Я не сдамся, жизнь прекрасна, давайте наслаждаться жизнью каждый день, будто он последний», – написал Кастан в инстаграме.

    В 2014 году Кастан травмировал голову. Врачи диагностировали у игрока каверному мозга. Футболисту провели операцию.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    03.06.2018 18:14
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