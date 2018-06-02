Лев: «Поговорю с Нойером и решу, поедет ли он на ЧМ-2018»

Можно позавидовать сборной Германии,когда еще будут решать брать ли одного из лучших киперов мира на чм или нет,Тер Штеген наверно крестики держит на пальцах
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после товарищеского матча против Австрии (1:2) прокомментировал возвращение вратаря Мануэля Нойера.
«Поражение от Австрии получилось неприятным, но я доволен возвращением Нойера. Завтра еще раз поговорю с ним, а затем точно решу, поедет ли он на чемпионат мира в России», – приводит слова Лева Bayern & Germany.
Голкипер вернулся на поле спустя девять месяцев.