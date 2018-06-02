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    Лев: «Поговорю с Нойером и решу, поедет ли он на ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после товарищеского матча против Австрии (1:2) прокомментировал возвращение вратаря Мануэля Нойера.

    «Поражение от Австрии получилось неприятным, но я доволен возвращением Нойера. Завтра еще раз поговорю с ним, а затем точно решу, поедет ли он на чемпионат мира в России», – приводит слова Лева Bayern & Germany.

    Голкипер вернулся на поле спустя девять месяцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2018 23:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      RomaDassler 2 июня 2018, 23:23

      Можно позавидовать сборной Германии,когда еще будут решать брать ли одного из лучших киперов мира на чм или нет,Тер Штеген наверно крестики держит на пальцах

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