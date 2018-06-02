Лев: «Поговорю с Нойером и решу, поедет ли он на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после товарищеского матча против Австрии (1:2) прокомментировал возвращение вратаря Мануэля Нойера.

«Поражение от Австрии получилось неприятным, но я доволен возвращением Нойера. Завтра еще раз поговорю с ним, а затем точно решу, поедет ли он на чемпионат мира в России», – приводит слова Лева Bayern & Germany.

Голкипер вернулся на поле спустя девять месяцев.