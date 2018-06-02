Карикатурист показал, как Венгер молится на телефон в ожидании звонка из «Реала»

Я думаю дедушка Венгер заработал уже столько, что и себе обеспечил безбедную старость, и своим детям - безбедную жизнь. С учетом того, что на пенсию он уже лет 5 назад собирался - я думаю, что если ему не позвонят, то он не сильно расстроится
Известный футбольный карикатурист и мультипликатор Омар Момани нарисовал шуточную картинку, на которой показал, как экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ожидает звонка из «Реала».
На рисунке специалист стоит возле телефона сложив руки, как при мольбе, в надежде на то, что ему позвонят и пригласят возглавить мадридский клуб.
Ранее сообщалось, что француз – один из претендентов на пост главного тренера сливочных, ставший вакантным после ухода Зинедина Зидана.
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