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    Карикатурист показал, как Венгер молится на телефон в ожидании звонка из «Реала»

    Известный футбольный карикатурист и мультипликатор Омар Момани нарисовал шуточную картинку, на которой показал, как экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ожидает звонка из «Реала».

    На рисунке специалист стоит возле телефона сложив руки, как при мольбе, в надежде на то, что ему позвонят и пригласят возглавить мадридский клуб.

    Ранее сообщалось, что француз – один из претендентов на пост главного тренера сливочных, ставший вакантным после ухода Зинедина Зидана.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.06.2018 14:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 июня 2018, 15:47

      Я думаю дедушка Венгер заработал уже столько, что и себе обеспечил безбедную старость, и своим детям - безбедную жизнь. С учетом того, что на пенсию он уже лет 5 назад собирался - я думаю, что если ему не позвонят, то он не сильно расстроится

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 2 июня 2018, 15:18

      потихоньку превращаемся в известную в социальную сеть, начали со срача и оскорблений в комментах заканчиваем репостом глупых мемов

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