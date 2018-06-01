В «Локомотиве» хотят продлить контракт с Фернандешем

«Локомотив» не собирается расставаться с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

Руководство московского клуба сегодня провело рабочую встречу, на которой обсуждалось будущее футболистов, контракты которых истекают в этом или следующем году.

По итогам собрания было принято решение предложить 32-летнему португальцу новое соглашение.

Нынешний трудовой договор Фернандеша с железнодорожниками истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Бешикташ».