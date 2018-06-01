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    В «Локомотиве» хотят продлить контракт с Фернандешем

    «Локомотив» не собирается расставаться с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

    Руководство московского клуба сегодня провело рабочую встречу, на которой обсуждалось будущее футболистов, контракты которых истекают в этом или следующем году.

    По итогам собрания было принято решение предложить 32-летнему португальцу новое соглашение.

    Нынешний трудовой договор Фернандеша с железнодорожниками истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Бешикташ».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2018 23:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12

      Serious 060 3 июня 2018, 00:50

      Таких игроков в нашем чемпионате почти нет. Даже с тяжёлой травмой он готов был играть, в отличие от наших калек.

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 2 июня 2018, 19:56

      Фернандеш в ЛЧ ещё зажжёт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 июня 2018, 17:31

      И это правильно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 2 июня 2018, 13:28

      Локомотиву нельзя разбрасываться такими игроками.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 июня 2018, 12:51

      Ману хочет остаться в Локо, но судя по всему камнем преткновения является зарплата по новому контракту. Хотят понизить, игроку 32 года, и зп 3,8 ляма..

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 11:03

      даже без вопросов нужно продлевать, Фернандеш боец каких поискать и всё доказал своей игрой.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июня 2018, 06:09

      Фернандеш за годы проведённые в ЛОКО ,однозначно стал своим.Да и польза от него несомненная.Игрок опытный,с запасом хода - ещё пару- тройку сезонов потянет.Так что есть ли ему смысл дёргаться меняя клуб?Думаю что не стоит.При Палыче ЛОКО в полном порядке,участие в ЛЧ и т д.Так что Мануэль и не дёргайся!А турки -они ******* непредсказуемые...

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 июня 2018, 00:48

      По другому и быть не должно !

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 июня 2018, 00:47

      Это событие не может не радовать))))

      3
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 2 июня 2018, 00:29

      Ману технарь всем технарям технарь.(для рфпл точно) Надо продливать однозначно!

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