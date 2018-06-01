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В «Локомотиве» хотят продлить контракт с Фернандешем

1 июня 2018, 23:20
15

«Локомотив» не собирается расставаться с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

Руководство московского клуба сегодня провело рабочую встречу, на которой обсуждалось будущее футболистов, контракты которых истекают в этом или следующем году.

По итогам собрания было принято решение предложить 32-летнему португальцу новое соглашение.

Нынешний трудовой договор Фернандеша с железнодорожниками истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Бешикташ».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Бешикташ Фернандеш Мануэль
Комментарии (15)
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VeniaminS
1527886942
Нормально!!!
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Chaborz.1990
1527887188
Ну и правильно.
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ВЛАДИВОСТОК
1527887479
Нормально и правильно............я лично доволен )))
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TERMIK2142
1527888595
Ману технарь всем технарям технарь.(для рфпл точно) Надо продливать однозначно!
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Lev Aleks
1527889634
Это событие не может не радовать))))
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XaXatyn
1527889697
По другому и быть не должно !
Ответить
Krossmen73
1527908975
Фернандеш за годы проведённые в ЛОКО ,однозначно стал своим.Да и польза от него несомненная.Игрок опытный,с запасом хода - ещё пару- тройку сезонов потянет.Так что есть ли ему смысл дёргаться меняя клуб?Думаю что не стоит.При Палыче ЛОКО в полном порядке,участие в ЛЧ и т д.Так что Мануэль и не дёргайся!А турки -они ******* непредсказуемые...
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OfaZavr
1527926632
даже без вопросов нужно продлевать, Фернандеш боец каких поискать и всё доказал своей игрой.
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Diesel133
1527933087
Ману хочет остаться в Локо, но судя по всему камнем преткновения является зарплата по новому контракту. Хотят понизить, игроку 32 года, и зп 3,8 ляма..
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zigbert
1527935282
Локомотиву нельзя разбрасываться такими игроками.
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