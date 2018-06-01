Непомнящий: «Государством в 74 года править можно, а командой – нет? Я еще не насытился футболом»

Новый главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поговорил о своем возрасте. Специалист заявил, что дата рождения в творческой профессии не значима.

«Возраст? У меня есть своя теория: в творческих профессиях возраст не очень важен.

Государством управлять в этом возрасте можно, а футбольной командой – никак? Я с этим не согласен. Желание и стремление у меня не пропали. Футболом я еще не насытился. К сложностям готов. Как ни странно, я легко адаптируюсь.

Перелеты переношу без всяких проблем. С этим у меня не было сложностей ни в Корее, ни в Японии, ни в Томске. Я все время был в футболе – даже не сомневайтесь. Смотрел футбол и со стадиона, и по телевизору. Все до одного матча РФПЛ я видел, хотя мне это и не особенно надо было», – сказал тренер.

Перед «Балтикой» стоит задача выхода в РФПЛ.