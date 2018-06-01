Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Непомнящий: «Государством в 74 года править можно, а командой – нет? Я еще не насытился футболом»

Непомнящий: «Государством в 74 года править можно, а командой – нет? Я еще не насытился футболом»

1 июня 2018, 20:55
15

Новый главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поговорил о своем возрасте. Специалист заявил, что дата рождения в творческой профессии не значима.

«Возраст? У меня есть своя теория: в творческих профессиях возраст не очень важен.

Государством управлять в этом возрасте можно, а футбольной командой – никак? Я с этим не согласен. Желание и стремление у меня не пропали. Футболом я еще не насытился. К сложностям готов. Как ни странно, я легко адаптируюсь.

Перелеты переношу без всяких проблем. С этим у меня не было сложностей ни в Корее, ни в Японии, ни в Томске. Я все время был в футболе – даже не сомневайтесь. Смотрел футбол и со стадиона, и по телевизору. Все до одного матча РФПЛ я видел, хотя мне это и не особенно надо было», – сказал тренер.

Перед «Балтикой» стоит задача выхода в РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Балтика Непомнящий Валерий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ilya Lapsin
1527876364
Я помню,какую конфетку сделал из Камеруна и новел шороху .Удачи ему.
Ответить
shinnik
1527877197
Вангует,что ещё десять лет при Новом президенте... Ладно.Всем спать.
Ответить
zigbert
1527878267
Если человек себя чувствует хорошо и у него есть силы, то почему бы и нет. Удачи Непомнящему.
Ответить
Опорник84
1527878358
По моему мнению этот талантливый тренер так по настоящему и не раскрылся в России! А тот его Камерун запомнят на долго! Удачи!
Ответить
овертайм
1527880279
лучший отечественный тренер! не понимаю почему ему не доверили сборную? все куплено????))
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1527880628
Жги Кузьмич! Моя мама до сих пор вспоминает как после гола Бийика Аргентине я в порыве радости хрустальную люстру угрохал.
Ответить
mihail200606
1527884661
Камерун в 90м!!! Вот это было открытие.. Как же обидно было,что англичане обыграли их. Причем в 1/4!!! Не помню точно, но помоему судья африканцев прижучил..
Ответить
ItalianFootball
1527922917
Туше, Валерий Кузьмич, туше)))
Ответить
OfaZavr
1527925149
ну раз готов и чувствует себя хорошо то замечательно, удачи!
Ответить
Рубик Докоян
1528818488
Если здоровье позволяет, то Валерию Кузьмичу удачи. В Калининграде сейчас прекрасные условия, бюджет на уровне, задача ясная стоит, он профи которых поискать.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
Вчера, 22:24
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Байрамян рассказал о методах Юрана
Вчера, 14:34
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
Вчера, 14:10
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
17 августа
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
14 августа
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
4
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
27
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+