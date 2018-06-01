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    Непомнящий: «Государством в 74 года править можно, а командой – нет? Я еще не насытился футболом»

    Новый главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поговорил о своем возрасте. Специалист заявил, что дата рождения в творческой профессии не значима.

    «Возраст? У меня есть своя теория: в творческих профессиях возраст не очень важен.

    Государством управлять в этом возрасте можно, а футбольной командой – никак? Я с этим не согласен. Желание и стремление у меня не пропали. Футболом я еще не насытился. К сложностям готов. Как ни странно, я легко адаптируюсь.

    Перелеты переношу без всяких проблем. С этим у меня не было сложностей ни в Корее, ни в Японии, ни в Томске. Я все время был в футболе – даже не сомневайтесь. Смотрел футбол и со стадиона, и по телевизору. Все до одного матча РФПЛ я видел, хотя мне это и не особенно надо было», – сказал тренер.

    Перед «Балтикой» стоит задача выхода в РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2018 20:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 18:48

      Если здоровье позволяет, то Валерию Кузьмичу удачи. В Калининграде сейчас прекрасные условия, бюджет на уровне, задача ясная стоит, он профи которых поискать.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 июня 2018, 00:11

      Удачи Валерию Кузьмичу!Очень уважаю его!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 10:39

      ну раз готов и чувствует себя хорошо то замечательно, удачи!

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 2 июня 2018, 10:01

      Туше, Валерий Кузьмич, туше)))

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > ItalianFootball 11 июня 2018, 18:08

      тише ты хотел сказать?

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 июня 2018, 23:24

      Камерун в 90м!!! Вот это было открытие.. Как же обидно было,что англичане обыграли их. Причем в 1/4!!! Не помню точно, но помоему судья африканцев прижучил..

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 июня 2018, 22:17

      Жги Кузьмич! Моя мама до сих пор вспоминает как после гола Бийика Аргентине я в порыве радости хрустальную люстру угрохал.

      4
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 июня 2018, 22:11

      лучший отечественный тренер! не понимаю почему ему не доверили сборную? все куплено????))

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 1 июня 2018, 21:39

      По моему мнению этот талантливый тренер так по настоящему и не раскрылся в России! А тот его Камерун запомнят на долго! Удачи!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 21:37

      Если человек себя чувствует хорошо и у него есть силы, то почему бы и нет. Удачи Непомнящему.

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 июня 2018, 21:19

      Вангует,что ещё десять лет при Новом президенте...
      Ладно.Всем спать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > shinnik 11 июня 2018, 18:09

      восемь

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