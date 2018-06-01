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    Непомнящий: «Цель «Балтики» – выход в РФПЛ»

    Новый главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий рассказал о задачах, которые стоят перед клубом. Калининградцы планируют выйти в РФПЛ.

    «Все произошло спонтанно. Я даже не советовался с родными, они еще ничего не знают. Мне позвонили, спросили, готов ли я к возобновлению карьеры. Долго не раздумывая, ответил, что готов. Только что закончилась встреча, на которой мы обсудили все нюансы и ударили по рукам.

    Создается солидный клуб с блестящей готовой инфраструктурой. В прошедшем сезоне команда уже заявила о притязаниях на повышение в классе, поэтому главная цель – выход в РФПЛ», – сказал специалист.

    В прошлом сезоне ФНЛ «Балтика» стала пятой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2018 20:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 10:30

      ну удачи вам тогда Валерий Кузьмич! пускай все задуманное получиться реализовать!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 2 июня 2018, 08:39

      Непомнящий - супертренер, Камерун это показал

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 2 июня 2018, 06:45

      Ну Все через год выйдут в высшую лигу. Удачи Балтийцам!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 1 июня 2018, 23:14

      Похоже спонсор назначен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 1 июня 2018, 21:45

      Удачи Балтике!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 июня 2018, 21:41

      Мы помним Ваш Камерун! Уверен, что Балтика теперь заиграет! Еще бы финансовое обеспечение нормальное и будет команда бороться за высокие места и в РФПЛ через пару лет

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 21:31

      Как показывает практика последнего времени, команды не имеющие материальную подпитку, обречены.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июня 2018, 21:31

      рад за старче Непомнящий сотворит настоящую Балтику она сейчас нулевая а будет семерка

      4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 1 июня 2018, 21:06

      По нынешним временам, мало выйти в РФПЛ... Учитывая сложившуюся инфраструктуру клуба, проблем с всякими лицензированиями быть не должно... Останется найти спонсора, который будет готов тащить проект на протяжении лет...
      Иначе, - судьба незавидная...

      5
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      Рейтинг: +380

      Гуус 1 июня 2018, 20:34

      ну в следующем сезоне будет реально выйти в премьер лигу этой команде, ибо фнл с каждым годом только умирает и это тенденция не нарушается.
      думаю в следующем сезоне за право выйти в премьер лигу будут делить как раз таки 4 команды Ска, Балтика.Тамбов, ну и Анжи как фаворит лиги!

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