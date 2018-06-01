Непомнящий: «Цель «Балтики» – выход в РФПЛ»

Новый главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий рассказал о задачах, которые стоят перед клубом. Калининградцы планируют выйти в РФПЛ.

«Все произошло спонтанно. Я даже не советовался с родными, они еще ничего не знают. Мне позвонили, спросили, готов ли я к возобновлению карьеры. Долго не раздумывая, ответил, что готов. Только что закончилась встреча, на которой мы обсудили все нюансы и ударили по рукам.

Создается солидный клуб с блестящей готовой инфраструктурой. В прошедшем сезоне команда уже заявила о притязаниях на повышение в классе, поэтому главная цель – выход в РФПЛ», – сказал специалист.

В прошлом сезоне ФНЛ «Балтика» стала пятой.