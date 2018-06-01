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    Хамес готов не дожидаться окончания аренды в «Баварии» и вернуться в «Реал» сразу после отставки Зидана

    Нападающий «Баварии» Хамес Родригес готов вернуться в «Реал» в следующем сезоне.

    Колумбиец перешел в мюнхенский клуб на правах двухгодичной аренды летом 2017 года. Ранее он заявлял, что отлично чувствует себя в Германии и хотел бы остаться. Однако вчерашняя отставка Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала» изменила его мнение и теперь хавбек хочет вернуться в Мадрид.

    Хамес уже давно заверил президента сливочных Флорентино Переса, что вернется в «Реал» только, если уйдет Зидан. Полузащитник уже сказал своему агенту Жорже Мендешу сообщить Пересу, что он намерен вернуться в клуб.

    Источник: Tribalfootball

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    01.06.2018 14:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +121

      murealbest 1 июня 2018, 15:18

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 1 июня 2018, 15:11

      дебила кусок, сначала дождись назначения нового тренера) а то будет новый тренер, который тебе не подходит (точнее ты ему) и опять в дураках останешься))

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > VGreen 1 июня 2018, 15:55

      Боюсь дело не в тренере, а в голове Хамеса...

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