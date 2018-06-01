Хамес готов не дожидаться окончания аренды в «Баварии» и вернуться в «Реал» сразу после отставки Зидана

Нападающий «Баварии» Хамес Родригес готов вернуться в «Реал» в следующем сезоне.

Колумбиец перешел в мюнхенский клуб на правах двухгодичной аренды летом 2017 года. Ранее он заявлял, что отлично чувствует себя в Германии и хотел бы остаться. Однако вчерашняя отставка Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала» изменила его мнение и теперь хавбек хочет вернуться в Мадрид.

Хамес уже давно заверил президента сливочных Флорентино Переса, что вернется в «Реал» только, если уйдет Зидан. Полузащитник уже сказал своему агенту Жорже Мендешу сообщить Пересу, что он намерен вернуться в клуб.