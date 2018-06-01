Газизов: «Никакой сенсации в фотографии Игбуна в форме ЦСКА нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи относительно возможного перехода нападающего его команды Силвестра Игбуна в ЦСКА. Они появились после публикации в соцсетях фотографии форварда в игровой форме столичного клуба.

«Никакой сенсации в этой фотографии нет. Игбун дружит с Мусой, вот Ахмед и подарил ему форму, в которой он теперь тренируется.

Недавно, как вы помните, и Муса выкладывал фото в форме «Уфы», – сказал Газизов.