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    Газизов: «Никакой сенсации в фотографии Игбуна в форме ЦСКА нет»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи относительно возможного перехода нападающего его команды Силвестра Игбуна в ЦСКА. Они появились после публикации в соцсетях фотографии форварда в игровой форме столичного клуба.

    «Никакой сенсации в этой фотографии нет. Игбун дружит с Мусой, вот Ахмед и подарил ему форму, в которой он теперь тренируется.

    Недавно, как вы помните, и Муса выкладывал фото в форме «Уфы», – сказал Газизов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2018 10:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 17:13

      Шутники.

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 июня 2018, 16:08

      Срочная новость: Муса переходит в Уфу, уже есть фото в форме клуба!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 1 июня 2018, 11:37

      Форма зинита ему бы как раз подошла)

      0
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