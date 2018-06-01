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    AS: Зидан покинул «Реал» из-за неопределенности с Роналду и Бэйлом

    Накануне Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала».

    Причиной этому могли послужить испортившиеся отношения с президентом клуба Флорентино Пересом. Глава мадридцев самостоятельно принимал решения о трансферах, без совета с главным тренером.

    Речь идет о вратаре «Атлетика» Кепе, форвардах Роберте Левандовском («Бавария») и Неймаре («ПСЖ»), в которых Зидан не был заинтересован. Француза не устраивала и неопределенность с будущим Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

    Источник: AS

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    01.06.2018 10:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 1 июня 2018, 16:52

      Более жалко если уйдет Роналду. Бейл- хороший парень,но не орел. Роналду-орел. Кажется Муриньо его не хочет.,а жаль.

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 1 июня 2018, 14:10

      У Черчеса тоже неопределенность, мы хотели но не пошло, мы пошли но отстали, по пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня.

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 1 июня 2018, 13:18

      Ладно Бэйл, ладно Роналду, просрут Наваса будут пускать вагонами, 3 года ходят слухи что Наваса надо менять и 3 года выигрывается ЛЧ с ним

      4
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      Рейтинг: +677

      vodomut 1 июня 2018, 10:55

      Черчесов так не сможет по честному,только со скандалом

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      Рейтинг: +527

      трениришко > vodomut 1 июня 2018, 11:00

      вот бы на Зидана его поменять

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      Рейтинг: +205

      chegevaro > трениришко 1 июня 2018, 11:57

      доплаты не хватит ))))

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      Рейтинг: +18

      Влад Вафин 1 июня 2018, 10:34

      Серьезно?

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 1 июня 2018, 10:22

      Бред

      1
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 1 июня 2018, 10:18

      Это, конечно, одна из версий, но интересно теперь послушать, что скажут те, кто пачками вчера писал комментарии "красава, сам ушёл, в нужный момент, Непобеждённый..." и т.д.

      -1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Gerecht165 1 июня 2018, 12:35

      А что , ушел не сам? или кубок сегодня какой-то забрали? что изменилось?)

      1
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > DeStar 1 июня 2018, 13:06

      А что, раз вслух сказали, что сам ушел, значит, 146% это правда? По Первому каналу тоже много чего говорят, например ))

      0
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > DeStar 1 июня 2018, 13:12

      А что касаемо кубков - нет, не забрали, просто все предпочли забыть о том, как часто при этом Реал становился чемпионом в Испании. Стоит мне начать говорить о "почётной бронзе" в ЛаЛиге, как налетают с минусами те, кто свято верит, что неоднозначно (да, повторю, неоднозначно! ситуация с удалением Буффона тому пример) выигранный Кубок ЛЧ автоматом отпускает все грехи.

      -1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Gerecht165 1 июня 2018, 13:27

      а извини, я должен ж тебя слушать, какого -то чела с сайта. Ну за 3 сезона с зиданом, он стал 1 раз чемпионом испании. Не так уж плохо. Ну я уже , походу видел идиотские выводы, наверное твои. Что чемп испании важнее лч и прочее) я не понимаю, ты таким образом пытаешься превознести барсу?ты еще скажи что 4 лч за 5 лет это так , херня, а вот у барсы 3 ла лиги за 5 лет, это бомба, это красота. Бронза или серебро вообще разницы не имеет, никакой. Как и быть финалистом ЛЧ и занять второе место. А ты тот человек , видимо, который будет до самого конца пока есть силы искать хоть что-то одно неладное, косяк. разговор. Скоро начнешь считать кубки испании, кто забил больше голов в чемпионате из клубов, кто больше пропустил, потом еще к чему-то придерешься. Причем тут буффон? у тебя в одном предложении про бронзу ла лиги, и сразу же буффона в лч, какие-то вопросы с буффоном остались чтоли? все там ясно. Кубок не отпускает грехи. в этом сезоне кубок балансирует неудачи в испании. А учитывая рекорд 3-ая победа в лч, даже можно сказать, делает сезон успешным.

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > DeStar 1 июня 2018, 13:39

      Очень много букв. Когда оппонент начинает говорить в большей степени не о сабже, а о личности противоположной стороны - разговор можно закрывать. Конечно же, ты прав во всём ))

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Gerecht165 1 июня 2018, 13:42

      Может не во всем. Но когда оппонент находит дебильный повод слиться с разговора( о множестве букв) то тут нечего продолжать уже. когда нет аргументов и погода будет виновата, чтобы слиться.

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > DeStar 1 июня 2018, 13:55

      Дружище, ты меня поймал... У меня действительно закончились все аргументы, и я действительно по своей дебильной привычке не превращаю обсуждение в спор, в котором мне неважно, кто победит и кто кого в чём будет переубеждать, и использовал это как дебильный повод. Погоду не виню :)
      Пожалуйста, напиши ещё что-нибудь, чтобы последнее слово осталось именно за тобой, а не какого-то чела с сайта.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 1 июня 2018, 10:17

      вот и закончилась мадридская сказка..

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      Рейтинг: +481

      sergey610 > neofizer 1 июня 2018, 10:19

      Хорошо долго не бывает.

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