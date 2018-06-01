AS: Зидан покинул «Реал» из-за неопределенности с Роналду и Бэйлом

Накануне Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала».

Причиной этому могли послужить испортившиеся отношения с президентом клуба Флорентино Пересом. Глава мадридцев самостоятельно принимал решения о трансферах, без совета с главным тренером.

Речь идет о вратаре «Атлетика» Кепе, форвардах Роберте Левандовском («Бавария») и Неймаре («ПСЖ»), в которых Зидан не был заинтересован. Француза не устраивала и неопределенность с будущим Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.