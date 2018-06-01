Дешам: «Однажды Зидан станет тренером сборной Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что рано или поздно Зинедин Зидан возглавит национальную команду страны.

«Не мне решать вопрос о том, кто возглавит в будущем сборную Франции. Думаю, сейчас Зидан хочет отдохнуть и побыть со своей семьей.

Думаю, что однажды он станет тренером сборной. Когда? Я не могу этого сказать, но мне кажется, что это было бы логичным», – приводит слова Дешама AFP.

Накануне 45-летний специалист объявил о своем уходе из «Реала».