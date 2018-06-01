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    Дешам: «Однажды Зидан станет тренером сборной Франции»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что рано или поздно Зинедин Зидан возглавит национальную команду страны.

    «Не мне решать вопрос о том, кто возглавит в будущем сборную Франции. Думаю, сейчас Зидан хочет отдохнуть и побыть со своей семьей.

    Думаю, что однажды он станет тренером сборной. Когда? Я не могу этого сказать, но мне кажется, что это было бы логичным», – приводит слова Дешама AFP.

    Накануне 45-летний специалист объявил о своем уходе из «Реала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2018 09:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 17:02

      Все будет зависеть от результатов сборной на ЧМ.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 1 июня 2018, 15:38

      Египетский бизнесмен Нагиб Савирис в своём «твиттере» рассказал, где продолжит карьеру бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, объявивший о своём уходе из «Королевского клуба» на вчерашней пресс-конференции.

      «Зидан возглавит сборную Катара и начнёт готовить её к чемпионату мира–2022. Зарплата – € 50 млн, контракт на четыре года. Деньги решают всё?» — написал Савирис.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 июня 2018, 10:27

      Да я думаю станет тренером уже после ЧМ-2018

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