«Ливерпуль» хочет подписать контракт с Фекиром до старта ЧМ-2018

Руководство «Ливерпуля» работает над трансфером полузащитника «Лиона» Набилем Фекиром. Главная цель англичан – успеть уладить все детали соглашения до старта чемпионата мира-2018 в России.

В «Ливерпуле» уверены, что после завершения турнира в июле спрос на француза возрастет, а значит поднимется и цена на игрока. На данный момент британцы готовы заплатить за 24-летнего хавбека 57 миллионов евро.

Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс уже провел переговоры со своими коллегами из «Лиона», но французы пытаются максимально затянуть завершение сделки. Ранее президент «Лиона» заявил, что все переговоры по данному трансферу будут вестись после завершения турнира в России.