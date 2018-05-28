Антон Миранчук: «Год назад не было ЧМ-2018 – наверное, поэтому «Спартак» и гулял так долго»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал, что в клубе практически не отмечали выигрыш чемпионского звания, так как многим футболистам предстоит участие в играх за национальные сборные.

«Чемпионство стало для нас первым за 14 лет. Понятно, что это грандиозное событие, но у нас в команде все ребята спокойные.

Пару дней мы отмечали, но потом сразу начали настраиваться на свои сборные – многие разъехались по национальным командам. Все понимают, что сейчас нужно готовиться к важнейшему турниру и быть сосредоточенными на нем. И вообще нельзя зацикливаться на том, что прошло, нужно каждый день вновь доказывать свою состоятельность – и самому себе, и окружающим.

Год назад в стране не было чемпионата мира – наверное, поэтому «Спартак» и гулял так долго», – считает Миранчук.