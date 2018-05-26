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Джеррард – Клоппу: «Удачи в финале, старик»

26 мая 2018, 12:11
3

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поддержал тренера красных Юргена Клоппа в преддверии финала Лиги чемпионов с «Реалом».

На своей странице в инстаграме футболист выложил совместное фото с немецким специалистом, подписав его: «Удачи, старик».

«Ливерпуль» с Джеррардом в составе выиграл главный европейский клубный трофей в сезоне-2004/05. Тогда английская команда обыграла «Милан», совершив невероятный камбэк (3:3, 3:2 по пенальти).

Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 26 мая, в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Публикация от text (@stevengerrard)

Источник: Instagram
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Клопп Юрген Джеррард Стивен
Комментарии (3)
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Viper for CSKA
1527329850
Клопп несомненно хорош, но всё таки хочется, чтобы когда-нибудь именно Джерард возглавил Ливерпуль. Раз уж по тренерскому пути пошел, было бы просто легендарно увидеть Стивена во главе мерсисайдцев. А Клопп может тогда сменить Лёва в Бундестим.
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Diesel133
1527354079
удачи!
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zigbert
1527412975
Легенда Ливерпуля.
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