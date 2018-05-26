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    Джеррард – Клоппу: «Удачи в финале, старик»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поддержал тренера красных Юргена Клоппа в преддверии финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    На своей странице в инстаграме футболист выложил совместное фото с немецким специалистом, подписав его: «Удачи, старик».

    «Ливерпуль» с Джеррардом в составе выиграл главный европейский клубный трофей в сезоне-2004/05. Тогда английская команда обыграла «Милан», совершив невероятный камбэк (3:3, 3:2 по пенальти).

    Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 26 мая, в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    26.05.2018 12:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 12:22

      Легенда Ливерпуля.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 мая 2018, 20:01

      удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 мая 2018, 13:17

      Клопп несомненно хорош, но всё таки хочется, чтобы когда-нибудь именно Джерард возглавил Ливерпуль. Раз уж по тренерскому пути пошел, было бы просто легендарно увидеть Стивена во главе мерсисайдцев. А Клопп может тогда сменить Лёва в Бундестим.

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