Джеррард – Клоппу: «Удачи в финале, старик»

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поддержал тренера красных Юргена Клоппа в преддверии финала Лиги чемпионов с «Реалом».

На своей странице в инстаграме футболист выложил совместное фото с немецким специалистом, подписав его: «Удачи, старик».

«Ливерпуль» с Джеррардом в составе выиграл главный европейский клубный трофей в сезоне-2004/05. Тогда английская команда обыграла «Милан», совершив невероятный камбэк (3:3, 3:2 по пенальти).

Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 26 мая, в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.