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  • «Енисей» хочет первые туры РФПЛ провести на выезде, а с сентября начать играть в Красноярске

«Енисей» хочет первые туры РФПЛ провести на выезде, а с сентября начать играть в Красноярске

26 мая 2018, 08:48
7

Тренер «Енисея» Егор Титов рассказал, как клуб планирует решить проблему с отсутствием домашнего стадиона на первые туры РФПЛ. Ранее сообщалось, что сибиряки проведут матчи в Тюмени.

– Ваш основной стадион находится в стадии реконструкции перед Универсиадой-2019, в манеже принимать гостей в РФПЛ уже нельзя. Как решить проблему?

– Попробуем успеть до сентября решить с домашней ареной при помощи губернатора края, даже есть мысли попросить составить календарь так, чтобы первые туры провели на выезде. Очень хочется, чтобы наши болельщики увидели Премьер-лигу в своем городе. Уверен, что на всех домашних встречах будет аншлаг.

Ну а если все же не получится играть в Красноярске, то рассматриваем Тюмень и Екатеринбург. Лучше первый вариант – там идеальный синтетический газон последнего поколения. Тогда как на Урале речь идет не о новом стадионе, который примет матчи ЧМ-2018, а о старом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Енисей
Комментарии (7)
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vladik12
1527313799
Более разумное решение, чем играть не пойми где и не пойми для кого.
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anatolich72
1527314091
Грамотно.
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Ден71
1527316544
Про календарь уже много ,сказано, и не только по Красноярску, но и по другим городам, у нас там не могут додумать,что кое где уже в ноябре минус 30 может быть, естественно лучше убирать игры у них дома в зимнее время, или сразу оговорить стадионы замены,для таких случаев.
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серега кашин
1527317871
опять будут играть при -20
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Михаил Шевченко
1527318736
а как такие вот клубы допускают вообще к чемпионату?клуб есть,но играть ему негде или нечем платить зарплаты или клуб из условного Воронежа хочет играть в условном Мурманске,это же глупость и путь в никуда.......
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prezent2017
1527323771
Как белые мухи полетят, пожалте к нам в гости!
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zigbert
1527408872
Не совсем разумное решение. Какая будет температура воздуха в Красноярске в ноябре и декабре. Стадион после реконструкции все равно будет открытый.
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