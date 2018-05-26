«Енисей» хочет первые туры РФПЛ провести на выезде, а с сентября начать играть в Красноярске

Тренер «Енисея» Егор Титов рассказал, как клуб планирует решить проблему с отсутствием домашнего стадиона на первые туры РФПЛ. Ранее сообщалось, что сибиряки проведут матчи в Тюмени.

– Ваш основной стадион находится в стадии реконструкции перед Универсиадой-2019, в манеже принимать гостей в РФПЛ уже нельзя. Как решить проблему?

– Попробуем успеть до сентября решить с домашней ареной при помощи губернатора края, даже есть мысли попросить составить календарь так, чтобы первые туры провели на выезде. Очень хочется, чтобы наши болельщики увидели Премьер-лигу в своем городе. Уверен, что на всех домашних встречах будет аншлаг.

Ну а если все же не получится играть в Красноярске, то рассматриваем Тюмень и Екатеринбург. Лучше первый вариант – там идеальный синтетический газон последнего поколения. Тогда как на Урале речь идет не о новом стадионе, который примет матчи ЧМ-2018, а о старом.