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    «Енисей» хочет первые туры РФПЛ провести на выезде, а с сентября начать играть в Красноярске

    Тренер «Енисея» Егор Титов рассказал, как клуб планирует решить проблему с отсутствием домашнего стадиона на первые туры РФПЛ. Ранее сообщалось, что сибиряки проведут матчи в Тюмени.

    – Ваш основной стадион находится в стадии реконструкции перед Универсиадой-2019, в манеже принимать гостей в РФПЛ уже нельзя. Как решить проблему?

    – Попробуем успеть до сентября решить с домашней ареной при помощи губернатора края, даже есть мысли попросить составить календарь так, чтобы первые туры провели на выезде. Очень хочется, чтобы наши болельщики увидели Премьер-лигу в своем городе. Уверен, что на всех домашних встречах будет аншлаг.

    Ну а если все же не получится играть в Красноярске, то рассматриваем Тюмень и Екатеринбург. Лучше первый вариант – там идеальный синтетический газон последнего поколения. Тогда как на Урале речь идет не о новом стадионе, который примет матчи ЧМ-2018, а о старом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.05.2018 08:48
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 11:14

      Не совсем разумное решение. Какая будет температура воздуха в Красноярске в ноябре и декабре. Стадион после реконструкции все равно будет открытый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 мая 2018, 11:36

      Как белые мухи полетят, пожалте к нам в гости!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 мая 2018, 10:12

      а как такие вот клубы допускают вообще к чемпионату?клуб есть,но играть ему негде или нечем платить зарплаты или клуб из условного Воронежа хочет играть в условном Мурманске,это же глупость и путь в никуда.......

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 мая 2018, 09:57

      опять будут играть при -20

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +309

      Ден71 26 мая 2018, 09:35

      Про календарь уже много ,сказано, и не только по Красноярску, но и по другим городам, у нас там не могут додумать,что кое где уже в ноябре минус 30 может быть, естественно лучше убирать игры у них дома в зимнее время, или сразу оговорить стадионы замены,для таких случаев.

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 26 мая 2018, 08:54

      Грамотно.

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 26 мая 2018, 08:49

      Более разумное решение, чем играть не пойми где и не пойми для кого.

      -2
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