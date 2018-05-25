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    «Ювентус» провел переговоры с агентом хавбека «РБ Лейпцига» Форсберга

    «Ювентус» входит в число трех претендентов на полузащитника «РБ Лейпцига» Эмиля Форсберга.

    Туринцы уже провели переговоры с агентом 26-летнего футболиста Хасаном Сетинкайей. Также с ним уже контактировали «Арсенал» и «Атлетико».

    Немецкий клуб назвал цену на шведа – 50 миллионов евро. Кроме того, «РБ Лейпциг» будет готов заблокировать переход хавбека, сделав его самым высокооплачиваемым шведским футболистом.

    Нынешний контракт Форсберга рассчитан до 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    25.05.2018 14:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 мая 2018, 14:22

      Нельзя Форсберга отдавать. В средней линии тогда некому вообще будет играть.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zatonn 26 мая 2018, 10:20

      Ахаха, боишься ваша личная фарм-лига хорошего игрока потеряет ?)

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