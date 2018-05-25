«Ювентус» провел переговоры с агентом хавбека «РБ Лейпцига» Форсберга

«Ювентус» входит в число трех претендентов на полузащитника «РБ Лейпцига» Эмиля Форсберга.

Туринцы уже провели переговоры с агентом 26-летнего футболиста Хасаном Сетинкайей. Также с ним уже контактировали «Арсенал» и «Атлетико».

Немецкий клуб назвал цену на шведа – 50 миллионов евро. Кроме того, «РБ Лейпциг» будет готов заблокировать переход хавбека, сделав его самым высокооплачиваемым шведским футболистом.

Нынешний контракт Форсберга рассчитан до 2022 года.